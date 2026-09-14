गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले कल्याण बैंसला की तलाश में छापेमारी, अब तक हुए ये खुलासे

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक की पहचान कर ली है. अब पुलिस कल्याण बैंसला नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. इससे पहले कार के मालिक मनीष का बयान भी सामने आया था. उसने बताया था कि कार उसका दोस्त ले गया था.

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गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को टक्कर मारने के मामले में आरोपी चालक की पहचान कर ली गई है. उसका नाम कल्याण बैंसला है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं. पुलिस आरोपी के घर समेत संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

इससे पहले कार के मालिक मनीष का कहना है कि घटना के वक्त वह शहर में नहीं था और भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा था. उसके मुताबिक, स्कूल का एक दोस्त दो दिन के लिए उसकी कार लेकर गया था. बाद में उसे सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो दिखाई दिया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त से बात की.

फिलहाल कार मालिक मनीष ने दावा किया है कि घटना के वक्त वह शहर से बाहर था और उसकी कार पहले उसके स्कूल फ्रेंड कल्याण सिंह के पास थी. मनीष के मुताबिक, बाद में कार किसी तीसरे व्यक्ति के पास चली गई, जिससे अब उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है. दूसरी ओर, पुलिस वायरल वीडियो और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है. मामले में गिरफ्तारी और जांच से जुड़े अगले कदमों पर पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

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यह घटना गोल्फ कोर्स रोड पर सुबह के वक्त हुई, जब मशहूर बाइक राइडर सिया अपनी Aprilia RS 457 स्पोर्ट्स बाइक से दोस्तों के साथ वीकेंड राइड पर निकली थीं. सिया के मुताबिक, इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक सफेद कार (HR30Y4949) उनका पीछा करने लगी. आरोप है कि कार सवार युवक खिड़की से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे और उनकी बाइक के बेहद करीब आकर हुड़दंग मचा रहे थे. सिया ने जब कार सवारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा, तो उनका व्यवहार और आक्रामक हो गया.

सिया और उनके साथियों के मुताबिक, कार सवार युवक नशे में धुत नजर आ रहे थे. उन्होंने सिया को बाइक रोकने का इशारा भी किया. सिया का कहना है कि कार सवारों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी. इसी दौरान कार चालक ने उनकी बाइक के आगे आकर अचानक कट मारा, जिससे कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिया सड़क पर गिर गईं और उनकी बाइक कई मीटर तक घिसटती चली गई. बाइक के सड़क पर घिसटने के दौरान चिंगारियां उठती दिखाई दीं. इस पूरी घटना का वीडियो सिया के हेलमेट और बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. हादसे में सिया को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

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घटना के बाद एक अन्य बाइक राइडर के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सामने आया. इसमें बाइकर्स कार का पीछा करते और ट्रैफिक सिग्नल पर कार सवार से कुछ देर तक भिड़ते नजर आए. आरोप है कि इसके बाद कार चालक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया. सिया ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान

वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया. पुलिस के मुताबिक, महिला बाइक राइडर की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद कार्रवाई शुरू की. सेक्टर-56 थाने में आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से कार और उसके चालक की पहचान हो गई है. पुलिस टीम सिया से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि घटना से जुड़े अन्य जरूरी तथ्य जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि आरोपी कल्याण को जल्द हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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