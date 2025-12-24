पहले जनरल और अब दो अधिकारी... रूस में ताबड़तोड़ धमाकों के पीछे क्या है यूक्रेन की साजिश

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है. अभी हाल ही में मॉस्को में एक कार बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हुई थी और अब दक्षिणी मॉस्को में विस्फोट की खबर है. बताया जा रहा है कि विस्फोट में दो पुलिस अधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है.

यह घटना उस जगह के आसपास ही हुई जहां हाल ही में एक कार बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हुई थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि जनरल की हत्या के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां थीं.

रूसी जांच समिति के अनुसार, बुधवार तड़के ट्रैफिक पुलिस के दो अधिकारी एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी विस्फोट हो गया. बयान में कहा गया कि जैसे ही अधिकारी अपने सर्विस वैन के पास खड़े संदिग्ध के करीब पहुंचे, एक विस्फोटक डिवाइस फट पड़ा.

इलाज के दौरान हो गई पुलिस अधिकारियों की मौत

समिति ने बताया कि दोनों पुलिस अधिकारियों की इलाज के दौरान मौत हो गई. विस्फोट में उनके पास खड़े एक अन्य व्यक्ति की भी जान चली गई. इस मामले में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हत्या की कोशिश और विस्फोटक सामग्री की अवैध तस्करी के आरोपों में जांच शुरू कर दी गई है.

घटनास्थल के पास रहने वाले एक स्थानीय निवासी अलेक्जेंडर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, 'एक जोरदार धमाका हुआ. आवाज वैसी ही थी जैसी कुछ दिन पहले कार विस्फोट के दौरान हुई थी.'

एक अन्य निवासी रोजा ने बताया कि तड़के हुए धमाके से उनकी नींद खुल गई और ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत हिल गई हो.

महज 24 और 25 साल के थे पुलिस अधिकारी

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह विस्फोट सुबह बहुत जल्दी येल्त्सकाया स्ट्रीट पर एक पुलिस स्टेशन के पास हुआ. यह वही इलाका है, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में रूसी जनरल फानिल सरवारोव की कार बम हमले में मौत हुई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, मारे गए दोनों ट्रैफिक पुलिस अधिकारी महज 24 और 25 साल के थे. बड़े अधिकारी की पत्नी और एक बच्चा भी है. उन्होंने कहा कि यह उनके परिवारों के लिए एक बड़ी त्रासदी है.

रूसी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले के पीछे का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इस स्तर पर सरकार की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है.

रूसी टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों के अनुसार, जिस इलाके में विस्फोट हुआ, वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में ले लिया गया.

वही हुआ धमाका जहां मारे गए थे रूसी जनरल

यह बम धमाका उसी स्थान के पास हुआ, जहां सोमवार को रूसी जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख फानिल सरवारोव की कार के नीचे लगाए गए विस्फोटक उपकरण से मौत हो गई थी.

रूस का कहना है कि उसे सरवारोव की हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का संदेह है, हालांकि यूक्रेन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से रूस में या यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में कई रूसी जनरल, स्थानीय अधिकारी और रूसी अभियान का समर्थन करने वाले सार्वजनिक हस्तियां विस्फोटों में मारे गए हैं. इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी यूक्रेन ने समय-समय पर ली है.

