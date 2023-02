क्या पाकिस्तानी सेना ने ही कराया मस्जिद में हमला? पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक ने किया ये बड़ा दावा

पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आतंकी हमले में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी हैं. पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं. इन सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक आदिल रजा ने बड़ा दावा किया है. आदिल रजा ने दावा किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में धमाका कराया.

आदिल रजा ने कहा कि ये हमला कराकर पाक आर्मी चुनाव में देरी कराना चाहती है. आदिल रजा ने वीडियो जारी कर कहा, ''सेना में मेरे सूत्रों यानी फौजी अफसरों का कहना है कि ये तरीका जो हमें बताया जाता है, वही पेशावर में इस्तेमाल किया गया है. अपने ही एजेंसी ने किस तरह से धमाका कराया है और फायदा उठाया है. फायदा ये है कि चुनाव में देरी करानी है. इससे पहले ये लोग सत्ता में बैठे थे, पहले भी ऐसा कराते रहे हैं. सेना में सूत्रों ने बताया कि स्टाफ कॉलेज में इस तरह के ऑपरेशन को पढ़ाया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क पर किया जाता है. ये पढ़ाया जाता है कि कैसे दुश्मन मुल्क में ऐसे ऑपरेशन्स करके सियासी फायदा उठाना है.''





