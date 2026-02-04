ISIS से जुड़े 'आतंकी' संगठन का नाइजीरिया के दो गांवों पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 162 की मौत

पश्चिमी नाइजीरिया में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें सशस्त्र चरमपंथियों ने दो गांवों पर हमला कर कम से कम 162 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. यह हमला हाल के महीनों में नाइजीरिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा हमलों में माना जा रहा है. इस हमले की जानकारी क्षेत्र के सांसद मोहम्मद ओमर बायो ने दी है.

यह हमला मंगलवार शाम क्वारा राज्य के वोरों और नुकू नाम के गांवों में हुआ. सांसद के मुताबिक, हमलावरों ने गांवों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, घरों को आग के हवाले कर दिया और पूरे-के-पूरे परिवारों को मार डाला. इस हमले को "लाकुरावा" नाम के एक सशस्त्र समूह ने अंजाम दिया है, जिसका संबंध इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से बताया जा रहा है.

रेड क्रॉस के क्वारा राज्य सचिव अयोदेजी इमैनुएल बाबाोमो ने पहले बताया था कि इस हमले में "दर्जनों लोगों की मौत" हुई है. हालांकि बाद में सांसद ने मृतकों की संख्या बढ़कर 162 होने की पुष्टि की. रेड क्रॉस ने यह भी बताया कि संगठन की राहत टीमें अभी तक गांवों तक नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि ये इलाके बेहद दूर और दुर्गम हैं. ये गांव राज्य की राजधानी से करीब आठ घंटे की दूरी पर हैं और बेनिन सीमा के पास स्थित हैं.

आतंकियों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान जारी!

क्वारा राज्य के गवर्नर अब्दुर्रहमान अब्दुलरजाक ने इस हमले को आतंकी संगठनों की हताशा का कायराना प्रदर्शन बताया है. उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों के जवाब में इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार और पुलिस की तरफ से अभी तक मृतकों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

इस्लामिक चरमपंथियों का विद्रोह

नाइजीरिया इस समय गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है. देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में लंबे समय से इस्लामिक चरमपंथियों का विद्रोह जारी है. वहीं उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य इलाकों में अपहरण, फिरौती और सामूहिक हत्याओं की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. इसी दिन एक अलग घटना में उत्तर-पश्चिमी राज्य कात्सीना के डोमा गांव में बंदूकधारियों ने कम से कम 13 लोगों की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, इस हमले की जांच की जा रही है.

