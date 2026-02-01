आतंक के बादशाह का खात्मा... नाइजीरिया में बोको हराम का टॉप कमांडर अबू खालिद समेत 11 आतंकी मारे गए

अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित नाइजीरिया के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा है. नाइजीरियाई सेना को देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. सेना का दावा है कि उन्होंने बोको हराम के वरिष्ठ कमांडर अबू खालिद को मार गिराया है. यह कार्रवाई शनिवार रात बोर्नो राज्य के कोडुंगा इलाके में की गई, जहां सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई.

सेना के प्रवक्ता सानी उबा ने बताया कि अबू खालिद बोको हराम के प्रमुख नेताओं में से एक था और सांबिसा फॉरेस्ट में आतंकवादी गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स की निगरानी कर रहा था. इसके अलावा, ऑपरेशन में अबू खालिद के साथ ही संगठन के 10 अन्य आतंकवादी भी मारे गए. सेना ने आतंकियों के ठिकानों से हथियार, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई भी बरामद की.

यह सैन्य अभियान ऐसे समय में किया गया जब बोको हराम ने इस सप्ताह उत्तर-पूर्व नाइजीरिया में दो अलग-अलग हमलों में दर्जनों लोगों की हत्या की थी. इनमें एक कंस्ट्रक्शन साइट और एक सैन्य ठिकाना को निशाना बनाया गया था, जिससे सुरक्षा स्थिति और भी गंभीर हो गई है.

बोको हराम ने 2009 में हथियार उठाकर पश्चिमी शिक्षा का विरोध करते हुए कट्टरपंथी इस्लामिक कानून लागू करने की कोशिश शुरू की थी. बाद में इस संगठन से अलग होकर ISWAP नामक गुट भी उभरा, जिसने क्षेत्र में हिंसा को बढ़ावा दिया. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, इस संघर्ष में अब तक लगभग 35,000 नागरिक मारे गए और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं.

विशेषज्ञ ताइवो अदेबायो के अनुसार, नाइजीरियाई सेना ने हाल के महीनों में अपनी रणनीति में बदलाव कर आतंकी ठिकानों पर सीधे हमले शुरू किए हैं.

