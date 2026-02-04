scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब नाइजीरिया में अमेरिका का 'मिशन ग्राउंड', ट्रंप के आदेश पर पहुंचे स्पेशल ट्रूप्स

अमेरिका ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच नाइजीरिया में सीमित संख्या में सैनिक तैनात किए हैं. AFRICOM के अनुसार यह कदम दोनों देशों के बढ़ते सैन्य सहयोग का हिस्सा है. अमेरिकी टीम खुफिया और रणनीतिक समर्थन में जुटी है.

Advertisement
X
नाइजीरिया में अमेरिकी सैन्य टीम तैनात की गई है (Photo- AP)
नाइजीरिया में अमेरिकी सैन्य टीम तैनात की गई है (Photo- AP)

पश्चिम अफ्रीका में बढ़ते इस्लामिक स्टेट (ISIS) और बोको हरम के खतरे को देखते हुए अमेरिकी ने अहम कदम उठाया है. अमेरिका ने अब नाइजीरिया में अपने सैनिकों की एक टीम तैनात कर दी है. अमेरिकी अफ्रीका कमांड (AFRICOM) के प्रमुख जनरल डैगविन आर.एम. एंडरसन ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक पुष्टि की.

क्रिसमस के दिन हुई अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद यह पहली बार है जब वाशिंगटन ने नाइजीरियाई जमीन पर अपने सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार की है. यह पहली बार है जब नाइजीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि हुई है, खासकर उस अमेरिकी हवाई हमले के बाद, जो क्रिसमस के दिन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ठिकानों पर किया गया था. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में इन हमलों का आदेश दिया था और आगे भी सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे. AFRICOM प्रमुख के अनुसार, दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाया जाना जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

The USS Abraham Lincoln (CVN-72), a Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier, is shown at Naval Air Station North Island in San Diego, California, U.S.
ड्रोन शूट के बाद क्या अमेरिका और ईरान जंग की ओर बढ़ रहे... बातचीत से पहले बढ़ी टेंशन
External Affairs Minister S Jaishankar held sperate talks with Scott Bessent, Marco Rubio in DC.
US दौरे पर पहुंचे जयशंकर... बेसेंट-रुबियो से की मुलाकात, ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कवायद!
US President Donald Trump lashed out at CNN journalist Caitlin Collins during a press conference at the White House
'मैं तुमको 10 साल से जानता हूं... कभी हंसते नहीं देखा', महिला पत्रकार से भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप
American TV host Tucker Swanson McNear Carlson
'भारत अब एक महाशक्ति, उस पर कोई शर्तें नहीं थोप सकता', बोले अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन
US-भारत ट्रेड डील पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी?

आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा 

इसी के तहत एक छोटी अमेरिकी टीम नाइजीरिया भेजी गई है, जो विशेष क्षमताओं के साथ काम कर रही है. हालांकि, टीम के आकार और मिशन के दायरे पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ड्रोन शूट के बाद क्या अमेरिका और ईरान जंग की ओर बढ़ रहे... बातचीत से पहले बढ़ी टेंशन

नाइजीरिया के रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मूसा ने भी अमेरिकी टीम की मौजूदगी की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने भी विवरण साझा नहीं किया. एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, यह टीम मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने और नाइजीरियाई सुरक्षा बलों को आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई में मदद कर रही है.

बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) के हमलों में हाल के महीनों में तेजी आई है. उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया लंबे समय से इस्लामी उग्रवाद का केंद्र बना हुआ है. अमेरिका ने हाल ही में सोकोतो राज्य में नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ समन्वय में एक हवाई हमला कर कई ISIS आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है.

अमेरिका ने नाइजीरिया पर ईसाई समुदाय की सुरक्षा को लेकर दबाव भी बढ़ाया है, हालांकि नाइजीरियाई सरकार ने किसी भी तरह के धार्मिक उत्पीड़न से इनकार किया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement