scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका से तनाव के बीच ईराक का बड़ा ऑपरेशन, होर्मुज से भेजा 20 लाख बैरल कच्चा तेल

इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते 20 लाख बैरल कच्चा तेल भेजा है. कंपनी अपना बेड़ा बढ़ाने और क्षेत्रीय शिपिंग कंपनियों से मुकाबला करने के लिए नए क्रूड ऑयल टैंकर खरीदने की योजना बना रही है.

Advertisement
X
इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने होर्मुज से भेजा कच्चा तेल (File photo: Reuters)
इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने होर्मुज से भेजा कच्चा तेल (File photo: Reuters)

इराक की सरकारी ऑयल टैंकर कंपनी ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते एक बहुत बड़े क्रूड कैरियर (VLCC) से 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल भेजा है. कंपनी के डायरेक्टर जनरल ने शनिवार को बताया कि दशकों में पहली बार कंपनी ने ऐसा ऑपरेशन किया है. 

इसका मतलब है कि कंपनी कच्चे तेल को सिर्फ बसरा बंदरगाह तक पहुंचाने की बजाय सीधे होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भेज रही है. इससे सरकारी तेल कंपनी SOMO को तेल की बिक्री और उसके लिए बेहतर कीमत तय करने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे. कंपनी को यह तय करने में आसान होगी कि कच्चे तेल और कैसे और कहां भेजा जाए. 
 
कंपनी के डायरेक्टर जनरल, अली क़ैस अब्दुल जब्बार ने एक बयान में कहा कि इस कदम से SOMO को तेल बेचने के बेहतर मौके मिल सकते हैं. उन्होंने बताया कि इराक की ऑयल टैंकर कंपनी अपना बेड़ा बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है. ऐसे में, इसके लिए कंपनी खास तरह के क्रूड ऑयल टैंकर खरीदने और उन्हें अपने अधिकार में लेने पर भी काम कर रही है. कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह क्षेत्र की दूसरी शिपिंग कंपनियों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके.  

Advertisement

इराक ने अपने ऑयल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति पहले ही ईरान से ले ली है. ईरान ने अमेरिका के साथ टकराव के दौरान इस अहम समुद्री रास्ते को असल में बंद कर दिया था. 

सम्बंधित ख़बरें

After the UNGA, the US ordered Iranian diplomats to leave the country. (Photo: Reuters)
'हमारे मुल्क से निकलो', US ने ईरानी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता
Planned operation in Houthi-controlled areas
लाल सागर में युद्ध की आहट! हूतियों के खिलाफ सऊदी का मिलिट्री प्लान
trump iran war end soon
Donald Trump के इस बड़े दावे से दुनियाभर में मची हलचल!
Hormuz Strait
चौतरफा घिरा ईरान... चरम महंगाई, मुद्रा धराशायी, होमुर्ज पर पकड़ भी कमजोर!
यहूदी समुदाय थे आतंकियों का निशाना (Photo-Representational)
ब्रिटेन में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, निशाने पर थे यहूदी

यह भी पढ़ें: 'हमारे मुल्क से निकलो', अमेरिका ने ईरानी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता

बीते दिनों, ईरान ने मध्यस्थों के जरिए संकेत दिया था कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाता है, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियां जारी करता है और ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देता है, तो वह एक हफ्ते के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर खोल सकता है.

हालांकि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ईरान खराब स्थिति में होने की वजह से समझौता करना चाहता है और उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद मध्यस्थ दोनों देशों के बीच जंग खत्म कराने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर खोलने की कोशिश में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कागज पिन करने के अलावा भी स्टेपलर का है ये काम? इस साल के शख्स ने बताया, VIDEO वायरल |
    गुलाबी बिकिनी-सफेद श्रग, बोल्ड लुक में छाईं मिथुन चक्रवर्ती की बहू, अदाओं ने किया घायल |
    होटल नहीं मिले तो बस अड्डे पर गुजारी रात, नैनीताल-शिमला-बद्रीनाथ तक जाम... सैलानियों से पटे पहाड़ |
    रेलवे में सिलेक्शन के लिए केवल पढ़ाई नहीं काफी... ये स्किल्स भी हैं जरूरी |
    चेंजिंग रूम और लड़कियां... ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, पेन ड्राइव में मिलीं तस्वीरें... गुजरात के जिम की कहानी |
    चुनाव आयोग के खिलाफ मुंबई में आज गरजेंगे उद्धव-राज ठाकरे, कांग्रेस-NCP भी साथ |
    'स्कूल में पंखा नहीं, कंप्यूटर काम नहीं करते', पेरिस में हाई स्कूल छात्रों का प्रोटेस्ट, शिक्षक भी करेंगे हड़ताल |
    'भारत ने आपको बिल्कुल बच्चा बना दिया है...', सैम अयूब के बेबी सेलिब्रेशन पर भड़का पाकिस्तानी क्रिकेटर, VIDEO |
    CJP प्रोटेस्ट में GenZ ने यूज किया ये ऐप, अब ऐप स्टोर से हुआ डिलीट, बॉस ने लिया भारत सरकार का नाम |
    TCS केस की आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ीं! पति ने मांगा तलाक, फैमिली कोर्ट ने भेजा समन
    Advertisement