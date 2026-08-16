दिल्ली में महिलाओं को बड़ा तोहफा, DTC बसों में मुफ्त सफर के लिए 'पिंक टिकट' की मियाद 31 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा देने वाले पिंक टिकट को जारी रखने का फैसला किया है. सरकार ने इसकी समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. अब महिलाएं 31 अगस्त तक पेपर वाला पिंक टिकट लेकर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. पहले यह तय हुआ था कि 16 अगस्त से पिंक साथी स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

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परिवहन विभाग की तरफ से शनिवार को जारी आदेश में इस बारे में जानकारी दी गई. आदेश में कहा गया कि सक्षम अधिकारी ने पेपर आधारित पिंक टिकट जारी करने की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान योग्य महिला यात्रियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए पेपर वाला पिंक टिकट मिलता रहेगा.

आदेश में यह भी कहा गया कि इस दौरान लोगों को जागरूक करने पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए डिपो में अनाउंसमेंट, बसों के अंदर घोषणा, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस बारे में जान सकें.

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अभी तक शहर भर में करीब 18 लाख पिंक साथी कार्ड बांटे जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त के अंत तक इस संख्या को और बढ़ाया जाए. इसके बाद ही यह कार्ड अनिवार्य किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक फैसला लिया गया है कि धीरे धीरे पुराने पेपर वाले पिंक टिकट को खत्म करके स्मार्ट कार्ड आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ा जाएगा. मुफ्त बस यात्रा की सुविधा अब इसी कार्ड के जरिए दी जाएगी.

महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने में दिक्कत न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने शहर में 50 अधिकृत केंद्र भी बनाए हैं. इन केंद्रों पर जाकर महिलाएं आसानी से अपना पिंक साथी कार्ड बनवा सकती हैं.

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