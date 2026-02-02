scorecardresearch
 
ईरान का वॉर-रूम एक्टिव, US से जंग को तैयार... अराघची ने सऊदी-मिस्र-तुर्की को मिलाया फोन

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान का वॉर-रूम पूरी तरह एक्टिव हो गया है. ईरानी सांसद के मुताबिक देश किसी भी हमले का तुरंत और निर्णायक जवाब देने को तैयार है. इस बीच विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के नेताओं से बातचीत कर क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की.

ईरान के विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय नेताओं संग बात भी की है. (Photo- ITG)
अमेरिका के साथ टकराव की आशंकाओं के बीच ईरान ने अपने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रियता बढ़ा दी है. ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर ने साफ कहा कि ईरान का वॉर-रूम पूरी तरह एक्टिव है और देश किसी भी वक्त दुश्मन की कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है. इनके अलावा विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तुर्की, मिस्र और सऊदी के विदेश मंत्रियों से बात भी की.

संसद समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई के मुताबिक, रविवार को हुई बैठक में कमांडर ने क्षेत्रीय हालात, सैन्य तैनाती और मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संभावित संघर्ष से निपटने के लिए सभी ऑपरेशनल प्लान तैयार हैं और किसी भी हमले का जवाब सीधे युद्धक्षेत्र में दिया जाएगा.

कमांडर ने यह भी दावा किया कि ईरान को अपने दुश्मनों पर खुफिया बढ़त हासिल है और अमेरिका समेत विरोधी ताकतों की हर गतिविधि पर करीबी नजर रखी जा रही है. रेजाई के अनुसार, ब्रीफिंग में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर अमेरिका ने कोई "मूर्खतापूर्ण कदम" उठाया और ईरान पर हमला किया, तो वह खुद को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में फंसा पाएगा. ईरान का दावा है कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य और आर्थिक हित उसकी ऑपरेशनल रेंज में हैं.

ईरान ने अभी नहीं दिखाई अपनी पूरी ताकत

बैठक में ईरान की मौजूदा मिसाइल क्षमता और आक्रामक सैन्य ताकत पर भी रिपोर्ट पेश की गई. इसमें कहा गया कि जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान की सैन्य क्षमता और मजबूत हुई है और जो ताकत अब तक दिखाई गई है, उससे कहीं ज्यादा क्षमता देश के पास मौजूद है.

ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय नेताओं से की बात

सैन्य तैयारियों के साथ-साथ ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज कर दी हैं. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के अपने समकक्षों से अलग-अलग फोन पर बातचीत की. इन चर्चाओं में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालात, खासतौर पर अमेरिका के रुख और संभावित खतरों पर विचार किया गया.

यह सारी गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है. इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई भी चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका द्वारा शुरू की गई कोई भी जंग पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक देगी.

