बांग्लादेश हिंसा की आग लंदन तक... भारतीयों के प्रोटेस्ट में घुसे खालिस्तानी, ढाका के समर्थन में किया हुड़दंग

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा के खिलाफ शनिवार को लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान एक नया मोड़ तब देखने को मिला, जब खालिस्तान समर्थक गिरोह के पांच सदस्य बांग्लादेश के समर्थन में वहां पहुंच गए. ये लोग नारे लगाते और अपने झंडे लहराते और हुड़दंग करते नजर आए.
प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान "आमार शोनार बांग्ला" भी बजाया और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए.
यह भी पढ़ें: टेक्नोलोजिया... बांग्लादेश के चुनाव में एलॉन मस्क के Starlink इंटरनेट का ऐसा इस्तेमाल, देखें VIDEO
लंदन में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ, जब एक दिन पहले भारत में भी बांग्लादेश में कथित अत्याचारों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए. पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की.
दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध-प्रदर्शन
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला. जुलूस में शामिल बीजेपी नेता अनीता महतो ने कहा, "जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, यह बेहद गंभीर मुद्दा है." इससे पहले दिल्ली और देश के अन्य शहरों में भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
यह भी पढ़ें: 'यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है...', 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट
अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की भारत ने निंदा की
इस बीच भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बार-बार हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है. मयमनसिंह में एक हिंदू युवक की हत्या की हम निंदा करते हैं और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद करते हैं."