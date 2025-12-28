scorecardresearch
 
टेक्नोलोजिया... बांग्लादेश के चुनाव में एलॉन मस्क के Starlink इंटरनेट का ऐसा इस्तेमाल, देखें VIDEO

ढाका में बीएनपी की विशाल रैली के दौरान पार्टी वॉलंटियरों ने पोर्टेबल Starlink टर्मिनल लगाकर मतदाताओं को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दे रहे हैं. खराब मोबाइल नेटवर्क से बचने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग मान रहे हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में इस तरह की तकनीक का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ.

बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान प्रमुख चेहरा बन रहे हैं. (Photo- Screebgrab)
बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान प्रमुख चेहरा बन रहे हैं. (Photo- Screebgrab)

ढाका में बीएनपी की हालिया रैली के दौरान एक अनोखा और दिलचस्प टेक का इस्तेमाल देखने को मिला. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के विशाल स्वागत समारोह में पोर्टेबल Starlink टर्मिनल का इस्तेमाल कर मुफ्त वाई-फाई मुहैया कराया. इसका मकसद मोबाइल नेटवर्क पर पड़ने वाले दबाव और कनेक्टिविटी की समस्या से बचना है और सोशल मीडिया पर पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाना है.

रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. ऐसे में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा Starlink ने कार्यक्रम स्थल पर लाइव कनेक्टिविटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. वॉलंटियर बैकपैक जैसे पोर्टेबल टर्मिनल लेकर घूमते दिखे, जिससे लोग सोशल मीडिया पर वीडियो, तस्वीरें और लाइव अपडेट साझा कर सके.

यह भी पढ़ें: 'आई हैव ए प्लान...' 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान के इस भाषण के क्या मायने हैं?

सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में इस तरह की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल बांग्लादेश में पहली बार देखा गया है. इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजनीतिक दल अब बड़े आयोजनों और समर्थकों को जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं.

बीएनपी की बांग्लादेश में बढ़ती लोकप्रियता

गौरतलब है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में बीएनपी 2026 में होने वाले 13वें संसदीय चुनाव की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बीएनपी मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है.

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हो सकते हैं PM कैंडिडेट

17 साल के लंबे निर्वासन के बाद तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश लौटे. जनमत सर्वेक्षणों में बीएनपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है. पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी घोषित करनी शुरू कर दी है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर जोर है.

यह भी पढ़ें: 'यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है...', 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट

बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी में तकरार

बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी से पुराना गठबंधन लगभग खत्म कर दिया है और अब खुद को अधिक उदार, मध्यमार्गी और धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है. तारिक रहमान ने "प्लान टू बिल्ड बांग्लादेश" के तहत शिक्षा सुधार, युवाओं के प्रशिक्षण और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने की बात कही है.

ढाका की रैली में Starlink का प्रयोग न सिर्फ तकनीकी प्रयोग रहा, बल्कि यह भी दिखाता है कि आने वाले चुनावों में तकनीक बांग्लादेश की राजनीति की दिशा और रणनीति को किस तरह प्रभावित कर सकती है.

---- समाप्त ----
