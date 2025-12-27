scorecardresearch
 
'यह सिर्फ सपना नहीं, फ्यूचर प्लान है...', 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने पर तारिक रहमान की भावुक पोस्ट

अपने पोस्ट में तारिक रहमान ने लिखा कि ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों के चेहरे और लाखों दुआएं ऐसे पल हैं, जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएंगे. बीएनपी नेता ने नागरिक समाज, युवाओं, पेशेवरों, किसानों, श्रमिकों और समाज के हर वर्ग के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान. (Photo: X)
17 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी वतन वापसी को जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया है. शनिवार को एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने देशवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज, मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया. तारिक रहमान ने कहा कि बीते शुक्रवार का दिन वह हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगे, क्योंकि उसी दिन वह 17 साल बाद अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर लौटे.

अपने पोस्ट में तारिक रहमान ने लिखा कि ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लोगों के चेहरे और लाखों दुआएं ऐसे पल हैं, जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएंगे. उन्होंने लिखा, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, पूरे बांग्लादेश में. पिछला शुक्रवार एक ऐसा दिन है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगा, वह दिन जब मैं 17 लंबे सालों के बाद अपने वतन की मिट्टी पर लौटा. आपके स्वागत की गर्मजोशी, ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब और लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा."

हर वर्ग के लोगों का किया धन्यवाद

बीएनपी नेता ने नागरिक समाज, युवाओं, पेशेवरों, किसानों, श्रमिकों और समाज के हर वर्ग के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. इस घर वापसी के लिए मेरे परिवार और मेरे मन में जो सम्मान और प्यार है, उसे शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता. हमारे समर्थकों को, जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, आपकी हिम्मत मुझे ताकत देती रहती है. सिविल सोसाइटी के सदस्यों, युवाओं, प्रोफेशनल्स, किसानों, मजदूरों और जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें याद दिलाया कि बांग्लादेश की असली ताकत हमेशा उसके लोगों में होती है, जब वे एकजुट होते हैं.

'मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं'

उन्होंने यह याद दिलाया कि बांग्लादेश की असली ताकत हमेशा उसके लोग रहे हैं, खासकर तब, जब वे एकजुट होते हैं. उन्होंने मीडिया की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को प्रोफेशनलिज्म और देखभाल के साथ कवर किया, और उन सभी का भी जो हमारे देश की सेवा करते हैं, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मेरी वापसी के दौरान सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की. आपकी सेवा मायने रखती है. 

रहमान ने आगे कहा कि मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों और आंदोलनों के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी घर वापसी का स्वागत किया. मैं उन विचारों की सराहना करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र, बहुदलीय सह-अस्तित्व और लोगों की स्थायी इच्छा पर जोर दिया. मैं गर्मजोशी से स्वागत और एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण राजनीतिक संस्कृति के लिए व्यक्त की गई उम्मीद के साथ-साथ बदले की भावना से प्रेरित राजनीति से आगे बढ़ने की अपील के लिए आभारी हूं. मैं इन शब्दों को विनम्रता और सम्मान के साथ लेता हूं."

भविष्य को लेकर अपने विज़न का भी जिक्र किया

तारिक रहमान ने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर अपने विज़न का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब मैंने कल बात की, तो मैंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए सिर्फ एक सपने की नहीं, बल्कि एक योजना की बात की: एक ऐसा देश जहां शांति और सम्मान फले-फूले, जहां हर समुदाय सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे, और जहां हर बच्चा उम्मीद के साथ बड़ा हो सके. यह सभी बांग्लादेशियों के लिए एक योजना है. एक एकजुट, समावेशी बांग्लादेश, एक ऐसा बांग्लादेश जो एक साथ आगे बढ़े. मुझे घर वापस लाने के लिए धन्यवाद. अल्लाह बांग्लादेश और आप सभी को, अब और हमेशा आशीर्वाद दे. 

