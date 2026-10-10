UN में भारत की पाकिस्तान को दो टूक, जम्मू-कश्मीर पर कहा- हमारा था, है और रहेगा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान के जम्मू-कश्मीर पर दावों को पूरी तरह खारिज किया है. सांसद महिमाकुमारी ने पाकिस्तान पर UN मंच का दुरुपयोग कर झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने पाकिस्तानी सेना और उसके गुटों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या, मानवाधिकार उल्लंघनों और आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की.

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महिमाकुमारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा.

सांसद महिमाकुमारी ने संयुक्त राष्ट्र की चौथी समिति में 'डिकोलोनाइज़ेशन' एजेंडा आइटम पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान का जवाब देते हुए भारत का पक्ष रखा. उन्होंने पाकिस्तान पर UN के मंच का दुरुपयोग करने और जम्मू-कश्मीर को लेकर झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया है.

महिमाकुमारी ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि पाकिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारे में गलत सूचनाएं फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का बार-बार इस्तेमाल करता है.

#IndiaAtUN Hon’ble MP Smt. @BjpMahimakumari delivered 🇮🇳’s Right of Reply in response to statement by the representative of Pakistan in the Fourth Committee on the Agenda Item: Decolonization. She highlighted: ➡️ It is regrettable that Pakistan continues to abuse UN platform to peddle lies and falsehoods about the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. ➡️ Called upon Pakistan to stop the grave and ongoing human rights violations in the areas illegally occupied by it, where the population is in open revolt against Pakistan’s military occupation, repression, brutality and illegal exploitation of resources. ➡️ In the last few months, the Pakistani armed forces and their proxies have killed dozens of innocent civilians who were agitating for their basic rights and freedoms and basic necessities. ➡️ Pakistan, with an established record of military dictatorships, sham elections, incarceration of popular elected leaders, religious extremism and sponsoring terrorism as an instrument of state policy, should in future refrain from preaching homilies at this platform. ➡️ Jammu and Kashmir is, and will always remain an integral and inalienable part of India. @PMOIndia @MEAIndia @IndianDiplomacy @airnewsalerts @DDNewslive @PIB_India — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 9, 2026

उन्होंने साफ कहा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना और उसके प्रॉक्सी यानी गुटों ने दर्जनों निर्दोष नागरिकों की हत्या की है. जो अपने बुनियादी अधिकारों, आजादी और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहे थे.

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पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए सांसद महिमाकुमारी ने कहा कि सैन्य तानाशाही, दिखावटी चुनाव, लोकप्रिय निर्वाचित नेताओं को जेल में डालने, धार्मिक कट्टरपंथ और सरकारी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उपदेश देने से बचना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाग्य हिस्सा है और आगे भी बना रहेगा.

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