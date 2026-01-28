scorecardresearch
 
जेल में अंधे हो सकते हैं इमरान खान! PTI का दावा- तुरंत इलाज नहीं मिला तो...

इमरान खान की पार्टी का कहना है कि खान को उनकी पसंद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए. इसके साथ ही परिवार और करीबी लोगों से बिना रोक-टोक मिलने की अनुमति देने की मांग भी की है.

इमरान खान को लेकर उनकी पार्टी ने जताई चिंता (Photo: PTI)
पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बुधवार को अदियाला जेल में सरकारी डॉक्टरों की एक टीम ने जांच की. यह जांच उनकी पार्टी द्वारा उनकी आंखों से जुड़ी बीमारी को लेकर चिंता जताए जाने के बाद की गई. हालांकि, सरकार की ओर से अब तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के डॉक्टरों की टीम ने अदियाला जेल में इमरान ख़ान का मेडिकल चेकअप किया है. अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही खान की बीमारी या संक्रमण को सार्वजनिक किया जाएगा.

बता दें कि 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं. इससे एक दिन पहले मंगलवार को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने दावा किया था कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूज़न (CRVO) का पता चला है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेटिना की नस में अवरोध हो जाता है. अगर समय पर और सही तरीके से इलाज न किया जाए तो इससे आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा रहता है.

