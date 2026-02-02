scorecardresearch
 
एपस्टीन फाइल्स में शामिल रसूखदारों पर नहीं होगा एक्शन... जस्टिस डिपार्टमेंट का ऐलान

यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपस्टीन फाइल्स पर फिलहाल कोई नई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है. डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि सिर्फ भयावह तस्वीरों के आधार पर कोई नया केस नहीं चलाया जा सकता.

एपस्टीन फाइल्स पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने फैसला सुनाया. (Photo: Reuters)
अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने रविवार को वाशिंगटन में एपस्टीन फाइल्स पर अहम बयान दिया. उन्होंने कहा कि 'भयानक तस्वीरों' और ईमेल के बावजूद फिलहाल किसी के खिलाफ नया मुकदमा चलाने का आधार नहीं मिला है.

30 लाख पन्नों के इन दस्तावेजों ने दुनियाभर के रसूखदार लोगों और एपस्टीन के संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है. ये खुलासा सरकार के उन रिकॉर्ड्स के रिव्यू के बाद किया गया है जो लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा थे.

एपस्टीन के बारे में जानकारी सामने आई कि उसने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके ईमेल बताते हैं कि सजा काटने के बाद भी वह गलत गतिविधियों में शामिल रहने की कोशिश कर रहा था.

डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने क्या कहा?

सीएनएन के "स्टेट ऑफ द यूनियन" कार्यक्रम में टॉड ब्लैंच ने कहा, 'बहुत सारे पत्र-व्यवहार हैं. बहुत सारे ईमेल हैं. बहुत सारी तस्वीरें हैं. बहुत सारी भयावह तस्वीरें हैं जो मिस्टर एपस्टीन या उनके आसपास के लोगों ने ली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर मुकदमा चला सकते हैं.'

वैश्विक स्तर पर बड़े इस्तीफे

इन फाइल्स के सार्वजनिक होते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर दिखना शुरू हो गया है. ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड पीटर मैंडेलसन ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. स्लोवाकिया के एक शीर्ष अधिकारी ने भी एपस्टीन से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद पद छोड़ दिया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सुझाव दिया है कि एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर (प्रिंस एंड्रयू) को अमेरिकी जांचकर्ताओं को एपस्टीन के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए.

फाइल्स में बड़े दिग्गजों के नाम

इन फाइल्स में एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर के अलावा बिल गेट्स, एलॉन मस्क, न्यूयॉर्क जायंट्स के को-ओनर स्टीव टिश और स्टीव बैनन जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ एपस्टीन की बातचीत का जिक्र है. इनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन की दोस्ती का भी हवाला है, हालांकि दोनों ने किसी भी गलत काम की जानकारी होने से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि फाइल्स में दर्ज कई आरोप विश्वसनीय नहीं पाए गए हैं.

जांच और पीड़ितों की स्थिति

टॉड ब्लैंच के मुताबिक, विभाग ने 60 लाख से ज्यादा दस्तावेजों और हजारों वीडियो का रिव्यू पूरा कर लिया है और अब ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. हालांकि, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों के बीच फाइल्स में हुए खुलासे और पीड़ितों की प्राइवेसी को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं. 

