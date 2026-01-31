scorecardresearch
 
सामने आईं एपस्टीन फाइल्स की नई तस्वीरें, लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू

जेफ्री एपस्टीन से जुड़े अमेरिकी दस्तावेजों में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पूर्व सदस्य एंड्रयू एंड्रयू अल्बर्ट क्रिस्टीयन की नई विवादित तस्वीरें सामने आई हैं. एपस्टीन फाइल में नाम आने के बाद पिछले साल एंड्रयू को रॉयल फैमिली से बेदखल कर दिया गया था. अब वह खुद को ‘प्रिंस’ या ‘ड्यूक ऑफ यॉर्क’ नहीं कह सकते.

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एपस्टीन फाइल्स में एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर की तस्वीर. (Photo: Reuters)
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के नए खुलासों ने ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के पूर्व सदस्य एंड्रयू अल्बर्ट क्रिस्टीयन एडवर्ड माउंटबेटन-विंडसर को एक बार फिर विवादों में ला दिया है. जारी की गई तस्वीरों में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स-III के भाई एंड्रयू एक लड़की के ऊपर झुके हुए नजर आ रहे हैं, जो फर्श पर लेटी हुई है. इन तस्वीरों के सामने आने से एंड्रयू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिन्हें पिछले साल रॉयल फैमिली से बेदखल कर दिया गया था और अब वह खुद को ‘प्रिंस’ या ‘ड्यूक ऑफ यॉर्क’ नहीं कह सकते.

एंड्रयू शुक्रवार को जारी की गई तस्वीरों में जींस और सफेद पोलो टी-शर्ट पहने, नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं. एक तस्वीर में उनका हाथ लड़की के पेट पर रखा हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर में वह सीधे कैमरे की ओर देख रहे हैं. हालांकि, इन तस्वीरों में दिख रही लड़की की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और न ही यह पता चल सका है कि ये तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं. ये तस्वीरें उन 30 लाख से अधिक पन्नों, 2,000 वीडियो और करीब 1.80 लाख तस्वीरों का हिस्सा हैं, जिन्हें एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सार्वजनिक किया गया है. 

यह कानून पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद लागू हुआ था, जिसके तहत जेफ्री एपस्टीन और उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़े सभी नॉन-कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज जारी करना अनिवार्य है.  जेफ्री एपस्टीन की 10 अगस्त, 2019 को जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. नए दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि एपस्टीन ने 2010 में एंड्रयू को एक 26 वर्षीय रूसी महिला से मिलवाने की बात की थी, जिसे उसने 'चतुर और खूबसूरत' बताया था.  ईमेल रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों के बीच बकिंघम पैलेस में डिनर की संभावना पर भी चर्चा हुई थी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह मुलाकात कभी हुई या नहीं. इन खुलासों ने एक बार फिर प्रिंस एंड्रयू और एपस्टीन के रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: इजरायल की मुट्ठी में ट्रंप? एपस्टीन फाइल्स में US प्रेसिडेंट को लेकर बड़ा दावा, इस शख्स के हाथ में थी असली सत्ता!

जेफ्री एपस्टीन कौन था?

जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, जो बाद में दुनिया के सबसे कुख्यात सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों में मुख्य आरोपी बना. उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी और प्रभावशाली लोगों के लिए उन्हें उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप लगे थे. एपस्टीन के अमेरिका, कैरेबियन और यूरोप में आलीशान घर थे और उसके संबंध कई ताकतवर नेताओं, उद्योगपतियों और शाही हस्तियों से बताए जाते थे. 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया.

गिस्लेन मैक्सवेल कौन है?

गिस्लेन मैक्सवेल, ब्रिटिश सोशलाइट और मीडिया कारोबारी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है. वह एपस्टिन की करीबी सहयोगी मानी जाती है. अमेरिकी अदालतों के मुताबिक, मैक्सवेल ने नाबालिग लड़कियों की पहचान की, उन्हें फुसलाया और एपस्टिन के शोषण नेटवर्क में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई. 2021 में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिगों के यौन शोषण में मदद करने का दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसे लंबी जेल की सजा सुनाई गई. दोनों के मामले ने वैश्विक स्तर पर सत्ता, पैसे और अपराध के खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया.

---- समाप्त ----
