एपस्टीन फाइल्स में एलॉन मस्क समेत दिग्गजों के नाम, जानें किसने क्या कहा

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइल्स में टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों से लेकर वॉल स्ट्रीट के ताकतवर कारोबारी तक कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं. आइए जानते हैं इनमें कौन-कौन शामिल रहा और आरोपों पर किसने क्या कहा.

एपस्टीन फाइल्स में दिखाया है कि कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी एक अपराधी के संपर्क में रहे है. हालांकि, इनमें से किसी पर भी एप्सटीन फाइल्स में दावे किए गए यौन अपराधों के आरोप साबित नहीं हुए हैं.

जेफरी एपस्टीन एक कुख्यात फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों और युवतियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप थे. 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई थी. एपस्टीन की मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया.

एलॉन मस्क

फाइल्स में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क का नाम भी शामिल है. ईमेल्स में एपस्टीन के द्वीप पर जाने की चर्चा है, लेकिन मस्क ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि उन्होंने एपस्टीन के निमंत्रण को ठुकरा दिया था.

एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर

ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, फाइल्स में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वर्जीनिया गिउफ्रे ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एपस्टीन ने उन्हें 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था. हालांकि, प्रिंस एंड्रयू ने इन आरोपों से इनकार किया है.

रिचर्ड ब्रैनसन

2008 में एपस्टीन के दोषी ठहराए जाने के बाद भी वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन का उससे संपर्क रहा. हालांकि, ब्रैनसन की कंपनी ने सफाई दी कि उन्हें एपस्टीन के खिलाफ गंभीर आरोपों की पूरी जानकारी नहीं थी. जब उन्हें इसका पता चला तो उन्होंने उससे दूरी बना ली थी.

स्टीवन टिश

एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क जायंट्स फुटबॉल टीम के को-ओनर स्टीवन टिश का नाम भी सैकड़ों बार दर्ज है. टिश ने बताया कि भले ही वो एपस्टीन को जानते थे, लेकिन वो उसके साथ किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं थे.

मिरोस्लाव लाजैक

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लाजैक भी इस लिस्ट का हिस्सा रहे. आरोपों के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया. हालांकि, एपस्टीन से अपने संपर्क को उन्होंने अपने कूटनीतिक काम का हिस्सा बताया.

कई दूसरे बड़े नाम भी शामिल



एपस्टीन फाइल्स में 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक आयोजन समिति के प्रेसीडेंट केसी वासरमैन, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन और इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक जैसे नाम भी शामिल हैं. इन सभी पर कोई ना कोई आरोप है, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया है.

