'मैं एपस्टीन से क्यों मिला, ये सोचकर हर पल पछताता हूं', खुद पर लगे आरोपों पर बिल गेट्स ने तोड़ी चुप्पी

एपस्टीन फाइल्स से जुड़े आरोपों पर बिल गेट्स ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल्स में सामने आए ईमेल मनगढ़ंत हैं. उन्होंने किसी भी तरह के अनुचित आचरण में शामिल नहीं होने की बात कही है.

बिल गेट्स ने एपस्टीन फाइल्स में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया. (Photo: Reuters)
बिल गेट्स ने एपस्टीन फाइल्स में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया. (Photo: Reuters)

एपस्टीन फाइल्स से जुड़े आरोपों पर माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि रूसी महिलाओं के साथ कथित संबंधों के बाद उन्हें यौन संक्रमण (STD) हुआ था. ये आरोप हाल ही में सामने आए दस्तावेजों में शामिल ईमेल के जरिए लगाए गए हैं, जिन्हें कथित तौर पर जेफ्री एपस्टीन ने लिखा था.

ऑस्ट्रेलिया के चैनल नाइन न्यूज (Channel 9 News) को दिए इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि ये ईमेल पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और कभी भेजे ही नहीं गए. उन्होंने कहा, 'जेफ्री ने खुद को एक ईमेल लिखा था, जिसे कभी भेजा नहीं गया. वह ईमेल झूठा है. मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उसकी क्या सोच थी. यह मुझे हर पल पछतावे की याद दिलाता है और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने उसके साथ समय बिताया.'

एपस्टीन फाइल्स में गेट्स को लेकर क्या दावे? 

दस्तावेजों में दावा किया गया था कि एपस्टीन ने एक ईमेल लिखा था, जिसमें उसने दावा किया था कि बिल गेट्स को ‘रूसी लड़कियों’ के साथ संबंध बनाने के बाद एसटीडी (Sexually Transmitted Diseases) हो गया और उन्होंने एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थीं, जिन्हें कथित तौर पर उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स को बिना बताए देने की बात कही गई थी. हालांकि, इन दावों की किसी अन्य स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है.

बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने भी इन ईमेल्स पर प्रतिक्रिया दी और इन्हें 'बेहद दिल तोड़ने वाला' बताया. उन्होंने कहा कि कथित पीड़ितों के बारे में पढ़ते समय उन्हें अपनी बेटियों की याद आई, जो उस उम्र की थीं, जिससे इन खुलासों का भावनात्मक असर और गहरा हो गया. इंटरव्यू में बिल गेट्स ने एपस्टीन के साथ अपने सीमित संपर्क को भी स्पष्ट किया.

मैं कभी एपस्टीन के आइलैंड पर नहीं गया था

उन्होंने कहा, 'मैंने उसके साथ बिताए हर मिनट पर पछतावा किया है. यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि मैं केवल डिनर में गया था. मैं कभी एपस्टीन के आइलैंड पर नहीं गया और न ही किसी महिला से मिला.' बिल गेट्स ने आगे कहा कि जैसे-जैसे और जानकारी सामने आएगी, यह और स्पष्ट होगा कि एपस्टीन के साथ बिताया गया समय एक गलती जरूर था, लेकिन उसका उन आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है. गेट्स ने दोहराया कि इन ईमेल्स में लगाए गए आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है.

उन्होंने किसी भी तरह के अनुचित आचरण से इनकार किया है. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी एपस्टीन फाइल्स में 18 जुलाई, 2013 की दो ईमेल शामिल हैं, जो एपस्टीन के अकाउंट से भेजी गई बताई जा रही हैं. इनमें से एक ईमेल को कथित तौर पर बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफे के पत्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें गेट्स के निजी जीवन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, इन ईमेल्स के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है.

