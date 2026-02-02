scorecardresearch
 
40 घंटे के खूनी 'गृह युद्ध' में पाकिस्तानी आर्मी को पड़ी कितनी चोट? BLA ने पूरी लिस्ट गिना दी

बलूचिस्तान में BLA और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच 40 घंटे चली हिंसक झड़पों से हालात गृह युद्ध जैसे हो गए. दोनों पक्षों ने सैकड़ों मौतों का दावा किया है. पाकिस्तान ने हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज किया.

पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात (File Photo: ITG)
पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात (File Photo: ITG)

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और पाकिस्तान के बीच फाइट का दौर जारी है. करीब 40 घंटों तक चली गहमागहमी के बाद हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं. दोनों तरफ के फाइटर्स एक-दूसरे के खिलाफ लामबंद हैं. बीएलए ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण को अंजाम दिया है. BLA ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारा गया और 17 को बंदी बनाया गया है. 

दूसरी तरफ, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार को बताया कि अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सिलसिलेवार हमलों के बाद, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने करीब 40 घंटों में 145 आतंकवादियों को मार गिराया. इन हमलों में दर्जनों सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक भी मारे गए थे.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "इस अभूतपूर्व मौत के आंकड़े में शुक्रवार और शनिवार को छापे के दौरान मारे गए आतंकवादी और चल रहे तलाशी अभियानों में मारे गए अन्य लोग शामिल हैं."

'अभी नहीं खत्म हुआ है ऑपरेशन...'

BLA के मुताबिक, 200 मौतों का यह आंकड़ा एक शुरुआती अनुमान है, जबकि दुश्मन का असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. संगठन ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले कर्मियों और संपत्ति के नुकसान का पूरा विवरण सही वक्त पर मीडिया के लिए जारी किया जाएगा. मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान के उन इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ें: बलोच बागियों से पाकिस्तान की 40 घंटे तक वॉर... अब तक 200 की मौत, धमाकों से दहला बलूचिस्तान

पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप लगाया 

एक दिन पहले, पाकिस्तान की सेना ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया था कि ये हमले 'भारत समर्थित आतंकवादियों' ने किए थे. रविवार को, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को दोहराते हुए कहा कि हमलावरों के संबंध भारत से थे और उन्होंने 'इन आतंकवादियों को पूरी तरह खत्म करने' की कसम खाई.

न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, आसिफ ने कहा, "अभी भी हमारी सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रही हैं."

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक कड़े बयान में कहा कि ये दावे इस्लामाबाद की अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की सामान्य चाल के अलावा कुछ नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: BLA के ‘हेरोफ-2’ से दहशत में पाकिस्तान, अमेरिका-चीन के लिए भी खतरे की घंटी है बलूचिस्तान अटैक

जायसवाल ने कहा, "हर बार जब कोई हिंसक घटना होती है, तो बेबुनियाद दावे दोहराने के बजाय, उसे इस इलाके में अपने लोगों की लंबे वक्त से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का रिकॉर्ड जगजाहिर है.

---- समाप्त ----
