बलोच बागियों से 40 घंटे तक वॉर... बारूद, ब्लास्ट से कांपता रहा बलूचिस्तान, दर्जनों मौतें, पाकिस्तान का सिस्टम फेल

पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवा में इस समय गोला-बारूद की गंध घुली हुई है. शनिवार को बागी बलोचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया. बलोचों के हमले में आम नागरिकों सहित दर्जनों सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई. इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

बलोचों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का ऑपरेशन (Photo: AP)
बलोचों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का ऑपरेशन (Photo: AP)

पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलोचों के हमले के बाद करीब 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोहियों को मार गिराया. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौतों के इस आंकड़ें में शुक्रवार और शनिवार को की गई छापेमारी में मारे गए विद्रोहियों के साथ-साथ जारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है. आतंक के खिलाफ इस युद्ध में पाकिस्तान के सामने यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है.

बुगती ने बताया कि बलोचों के हमले में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत हुई है. यह हिंसा लगभग एक साथ कई जिलों क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोश्की में हुई. हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली, जिसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद-रोधी इकाइयों की बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई.

एक दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया था कि ये हमले भारत-प्रायोजित हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को दोहराते हुए कहा कि हमलावरों के भारत से संबंध हैं. 

भारत ने पाकिस्तान को दिया जवाब

भारत ने पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों को खारिज किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़े बयान में कहा कि ये दावे पाकिस्तान की अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटकाने की पुरानी रणनीति भर हैं.

जायसवाल ने कहा कि हर हिंसक घटना के बाद निरर्थक आरोप दोहराने के बजाय पाकिस्तान को क्षेत्र में अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान का दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों का रिकॉर्ड जगजाहिर है.

BLA ने शनिवार को कहा कि उसने ‘ऑपरेशन हेरॉफ’ के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जो सुरक्षाकर्मियों को निशाना बना रहा है. यह घोषणा उसके एक दिन बाद आई, जब सेना ने दो अलग-अलग अभियानों में 41 विद्रोहियों को मारने का दावा किया था.

समूह के प्रवक्ता जीयंद बलूच के नाम से जारी बयान में दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने नोश्की में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और फ्रंटियर कोर की एक इकाई को तहस-नहस कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. अन्य स्थानों पर विद्रोहियों ने एक जिला जेल से कम से कम 30 कैदियों को छुड़ा लिया. इसके साथ ही हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया.

बता दें कि रविवार को सुरक्षाबलों ने प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा. करीब एक दर्जन स्थानों को सील कर दिया गया है. पूरे प्रांत में मोबाइल इंटरनेट सेवा 24 घंटे से अधिक समय से बंद है. सड़क यातायात बाधित है और ट्रेन सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. आमतौर पर चहल-पहल वाला क्वेटा धमाकों से दहलने के बाद लगभग सुनसान नजर आया. मुख्य सड़कों और बाजारों को बंद कर दिया गया और डर के माहौल में लोग घरों में ही रहे. कई सड़कों पर टूटे धातु के टुकड़े और क्षतिग्रस्त वाहन बिखरे पड़े थे.

