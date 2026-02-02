5 टारगेट, PAK आर्मी के 200 जवान, 17 बंधक... 40 घंटे के ऑपरेशन पर BLA ने क्या दावे किए हैं?

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान के कई लोगों में 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण को अंजाम दिया है. पिछले 40 घंटों से जारी इस सैन्य कार्रवाई में BLA ने अब तक पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से ज्यादा जवानों को मारने और 17 को बंदी बनाने का दावा किया है. खारन, मस्तुंग, दलबंदीन, तुमप और पसनी में टार्गेट पूरे होने के बाद लड़ाके सुरक्षित ठिकानों पर लौट आए हैं.

और पढ़ें

हालांकि, कई अन्य इलाकों में ऑपरेशन अब भी सक्रिय रूप से चल रहा है. इस संघर्ष में BLA के 18 लड़ाके भी मारे गए हैं, जिनमें मजीद ब्रिगेड के 11 फिदायीन शामिल हैं.

संगठन ने स्थानीय बलूच नागरिकों से दुश्मन से दूरी बनाए रखने और सक्रिय क्षेत्रों में लड़ाकों की सहायता जारी रखने की अपील की है.

पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का दावा

BLA के मुताबिक, 200 मौतों का यह आंकड़ा एक शुरुआती अनुमान है, जबकि दुश्मन का असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. संगठन ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले कर्मियों और संपत्ति के नुकसान का पूरा विवरण सही वक्त पर मीडिया के लिए जारी किया जाएगा. मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान के उन इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान नहीं किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: BLA के ‘हेरोफ-2’ से दहशत में पाकिस्तान, अमेरिका-चीन के लिए भी खतरे की घंटी है बलूचिस्तान अटैक

BLA के 18 लड़ाकों की मौत

बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने 18 साथियों को खोने की पुष्टि की है. इनमें मजीद ब्रिगेड के 11 फिदायीन, फतेह स्क्वाड के 4 लड़ाके और STOS यूनिट के 3 लड़ाके शामिल हैं. संगठन ने कहा है कि मारे गए लड़ाकों के बारे में पूरी जानकारी बाद में साझा की जाएगी. BLA ने बलूच राष्ट्र से सुरक्षित रहने और इस अभियान में सहयोग देने की गुजारिश की है.

---- समाप्त ----