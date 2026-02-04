जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई... ब्रिटेन ने एअर इंडिया को फ्यूल स्विच मामले पर लिखी चिट्ठी

ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) ने एअर इंडिया से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी एक गंभीर घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है. यह मामला उस फ्लाइट से जुड़ा है, जो बीते रविवार को लंदन से भारत आई थी और बाद में सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दी गई.

ब्रिटिश CAA ने एअर इंडिया को भेजे चिट्ठी में कहा है कि अगर एयरलाइन एक सप्ताह के भीतर पूरी और संतोषजनक जानकारी नहीं देती है, तो एअर इंडिया और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि यह चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की गई है.

एअर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि फ्यूल स्विच की एहतियातन दोबारा जांच की गई है और उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई. एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह ब्रिटिश रेगुलेटर को औपचारिक जवाब देगी.

एअर इंडिया विमान हादसे में 260 की मौत के बाद निगरानी कड़ी

यूके एविएशन अथॉरिटी ने साफ किया कि किसी भी विमान से जुड़ी घटना के बाद जानकारी मांगना एक सामान्य प्रक्रिया है और यह सुरक्षा मानकों के तहत किया जाता है. यह मामला इसलिए संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल एअर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर विमान के हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी. उस हादसे में भी फ्यूल स्विच को लेकर सवाल उठे थे. फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करता है.

भारतीय नागरिक उड्डयन नियामक ने बताया कि लंदन में इंजन स्टार्ट करते समय क्रू ने देखा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच दो बार 'रन' पॉजीशन में लॉक नहीं हो पाया. तीसरी कोशिश में स्विच स्थिर रहा, जिसके बाद विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी.

मेंटेनेंस कार्यों का मांगा ब्योरा

हालांकि भारत पहुंचने के बाद की गई जांच में फ्यूल स्विच सामान्य पाए गए. इसके बावजूद यूके की अथॉरिटी ने एअर इंडिया से विमान की एयरवर्थिनेस सुनिश्चित करने के लिए किए गए सभी मेंटेनेंस कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा है. CAA ने इस घटना की रूट कॉज एनालिसिस और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान भी मांगा है.

एअर इंडिया ने आंतरिक नोट में बताया कि उसके सभी 33 बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच की जांच की गई है और किसी भी विमान में कोई समस्या नहीं मिली.

