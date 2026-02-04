scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जवाब नहीं दिया तो होगी कार्रवाई... ब्रिटेन ने एअर इंडिया को फ्यूल स्विच मामले पर लिखी चिट्ठी

ब्रिटेन की एविएशन अथॉरिटी ने एअर इंडिया से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी घटना पर डिटेल में जवाब मांगा है. लंदन से उड़ान भरने के दौरान स्विच में संभावित खराबी की रिपोर्ट सामने आई थी. जवाब नहीं मिलने पर नियामकीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Advertisement
X
एअर इंडिया के विमान में फ्यूल स्विच की समस्या सामने आई थी. (File photo)
एअर इंडिया के विमान में फ्यूल स्विच की समस्या सामने आई थी. (File photo)

ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) ने एअर इंडिया से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी एक गंभीर घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है. यह मामला उस फ्लाइट से जुड़ा है, जो बीते रविवार को लंदन से भारत आई थी और बाद में सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दी गई.

ब्रिटिश CAA ने एअर इंडिया को भेजे चिट्ठी में कहा है कि अगर एयरलाइन एक सप्ताह के भीतर पूरी और संतोषजनक जानकारी नहीं देती है, तो एअर इंडिया और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि यह चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें: एअर इंडिया और इंडिगो विमानों के विंग्स आपस में टकराए, मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा

सम्बंधित ख़बरें

Ground collision between Air India and Indigo planes at Mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर टकराए 2 प्लेनों के व‍िंग्स, मच गया हड़कंप; तस्वीरें
Air India Indigo
एअर इंडिया और इंडिगो विमानों के विंग्स आपस में टकराए, मुंबई एयरपोर्ट पर टला हादसा
Air India fuel switch scare
एअर इंडिया के फ्यूल स्विच ने फिर डराया! पायलट की शिकायत पर DGCA ने दी सफाई
एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान में आई तकनीकी समस्या (Photo: Getty)
एअर इंडिया की फ्लाइट के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी, लंदन से बेंगलुरु आ रहा था विमान
Air India flight
Air India ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की सभी उड़ानें रद्द कीं, अमेरिका में 'विंटर स्टॉर्म' का अलर्ट

एअर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि फ्यूल स्विच की एहतियातन दोबारा जांच की गई है और उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई. एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह ब्रिटिश रेगुलेटर को औपचारिक जवाब देगी.

एअर इंडिया विमान हादसे में 260 की मौत के बाद निगरानी कड़ी

यूके एविएशन अथॉरिटी ने साफ किया कि किसी भी विमान से जुड़ी घटना के बाद जानकारी मांगना एक सामान्य प्रक्रिया है और यह सुरक्षा मानकों के तहत किया जाता है. यह मामला इसलिए संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल एअर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर विमान के हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी. उस हादसे में भी फ्यूल स्विच को लेकर सवाल उठे थे. फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करता है.

Advertisement

भारतीय नागरिक उड्डयन नियामक ने बताया कि लंदन में इंजन स्टार्ट करते समय क्रू ने देखा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच दो बार 'रन' पॉजीशन में लॉक नहीं हो पाया. तीसरी कोशिश में स्विच स्थिर रहा, जिसके बाद विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी.

यह भी पढ़ें: एअर इंडिया के फ्यूल स्विच ने फिर डराया! पायलट की शिकायत पर DGCA ने दी सफाई

मेंटेनेंस कार्यों का मांगा ब्योरा

हालांकि भारत पहुंचने के बाद की गई जांच में फ्यूल स्विच सामान्य पाए गए. इसके बावजूद यूके की अथॉरिटी ने एअर इंडिया से विमान की एयरवर्थिनेस सुनिश्चित करने के लिए किए गए सभी मेंटेनेंस कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा है. CAA ने इस घटना की रूट कॉज एनालिसिस और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान भी मांगा है.

एअर इंडिया ने आंतरिक नोट में बताया कि उसके सभी 33 बोइंग 787 विमानों के फ्यूल स्विच की जांच की गई है और किसी भी विमान में कोई समस्या नहीं मिली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement