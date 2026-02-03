एअर इंडिया के फ्यूल स्विच ने फिर डराया! पायलट की शिकायत पर DGCA ने दी सफाई

एअर इंडिया ने कहा है कि लंदन से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट एआई-132 में पायलट की ओर से गड़बड़ी की शिकायत के बाद, ग्राउंड किए गए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल स्विच में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई. विमानन नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को अपने जवाब में यह जानकारी दी. हालांकि डीजीसीए के बयान में विमान को ग्राउंड करने की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई, लेकिन इसमें संकेत दिया गया कि गलत दिशा में बाहरी दबाव पड़ने से फ्यूल स्विच 'रन' से 'कटऑफ' की स्थिति में चला गया होगा.

यह घटना 1 फरवरी को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट एआई-132 के उड़ान भरने से पहले हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के प्रेस रिलीज के मुताबिक, एअर इंडिया के क्रू ने बाएं इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच में असामान्य व्यवहार की शिकायत की थी.

डीजीसीए ने क्या कहा?

बयान में कहा गया है कि प्री-फ्लाइट चेक के दौरान दो बार कोशिश करने के बावजूद फ्यूल स्विच 'रन' पोजिशन में लॉक नहीं रह पाया और 'कटऑफ' की तरफ चला गया. ये स्विच विमान के इंजन तक जाने वाले ईंधन के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं. अगर इसमें खराबी हो, तो उड़ान के दौरान इंजन बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है.

विमान के बेंगलुरु में उतरने के बाद उसे ग्राउंड कर दिया गया. यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 हादसे में 269 लोगों की मौत के बाद बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर कड़ी जांच चल रही है.

जांच में नहीं मिली कोई गड़बड़ी

डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि इंजन स्टार्ट के समय या उड़ान के दौरान इंजन के किसी भी पैरामीटर में कोई असामान्य बात नहीं पाई गई. एअर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग ने भी फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की. डीजीसीए के मुताबिक, बाएं और दाएं दोनों फ्यूल स्विच की जांच की गई और वे ठीक पाए गए. लॉकिंग सिस्टम पूरी तरह सही स्थिति में था और स्विच 'रन' से 'कटऑफ' की ओर अपने आप नहीं फिसल रहा था. जब स्विच पर बेस प्लेट के समानांतर पूरी ताकत से दबाव डाला गया, तो वह सुरक्षित बना रहा.

'बिना किसी घटना के पूरी हुई उड़ान'

डीजीसीए ने आगे कहा कि 'हालांकि, अगर स्विच पर बाहरी फोर्स गलत दिशा में लगाया जाए तो यह आसानी से ‘रन’ से ‘कटऑफ’ की ओर जा सकता है.' डीजीसीए ने बताया कि एअर इंडिया क्रू को इस निरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें स्विच को अनावश्यक रूप से छूने से बचने के लिए कहा गया. उड़ान के शेष समय के दौरान क्रू ने इंजन इंडीकेशन और अलर्ट सिस्टम को करीब से मॉनिटर किया. उड़ान बिना किसी घटना के पूरी हुई.'

