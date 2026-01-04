scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया.

Advertisement
X
डेल्सी रोड्रिगेज़ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त. (Photo: Reuters)
डेल्सी रोड्रिगेज़ वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त. (Photo: Reuters)

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकातान नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? जिन्हें मादुरो कहते थे 'शेरनी'... अब बनीं वेनेजुएला की अं​तरिम राष्ट्रपति

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. ये फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें शनिवार तड़के अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया वेनेजुएला में कैसे हुई सर्जिकल स्ट्राइक
The US held Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores hostage
ट्रंप का ऑर्डर, 150 विमान और मादुरो 30 मिनट में बंधक... ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' की कहानी
Delcy Rodriguez Interim President of Venezuela
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? मादुरो कहते थे 'शेरनी'... अब बनीं वेनेजुएला की अं​तरिम राष्ट्रपति
Venezuelan President Nicolas Maduro
हाथों में हथकड़ी, थम्स-अप का इशारा... न्यूयॉर्क में US ड्रग एजेंसी के दफ्तर में लाए गए मादुरो
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई बैठक

IPL से मुस्ताफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बांग्लादेश की गीदड़भभकी... टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग

बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकातान नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इस फैसले के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में तनाव और गहरा गया है.  बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब ICC से अपने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित कराने की मांग करेगा.

Advertisement

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो

वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिकी एयरस्ट्राइक में कराकस में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है. वेनेजुएला सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है.

हार्दिक पंड्या को क्यों नहीं मिला NZ के खिलाफ ODI सीरीज में मौका, BCCI ने बताई वजह

बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को भारतीय टीम में शामिल न किए जाने की वजह साफ कर दी है. बीसीसीआई ने बताया कि हार्दिक को CoE से एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी नहीं मिली है. बोर्ड ने यह फैसला आगामी टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए लिया है और इसे हार्दिक के वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा बताया है.

कांग्रेस ने पांच राज्यों के चुनावों के लिए कसी कमर, प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.  इसमें सबसे अहम फैसला यह रहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है. यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Advertisement

'सेलेक्टर्स का फैसला समझ से बाहर', टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो BCCI पर भड़के शमी के कोच

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया. टीम की घोषणा के बाद मोहम्मद शमी के निजी कोच ने चयन फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अब यह समझ से बाहर है कि भारतीय टीम में वापसी के लिए किसी खिलाड़ी को और क्या करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement