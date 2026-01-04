'सेलेक्टर्स का फैसला समझ से बाहर', टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो BCCI पर भड़के शमी के कोच

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया. घरेलू क्रिकेट में शमी के लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद चयनकर्ताओं ने 50 ओवर के प्रारूप में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को तरजीह दी.

और पढ़ें

सेलेक्टर्स पर भड़के शमी के कोच

टीम की घोषणा के बाद मोहम्मद शमी के निजी कोच ने चयन फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर पर सवाल उठाए. इंडिया टुडे से खास बातचीत में शमी के कोच ने कहा कि अब यह समझ से बाहर है कि भारतीय टीम में वापसी के लिए किसी खिलाड़ी को और क्या करना होगा.

कोच ने कहा, 'एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है? उसे और कितने विकेट लेने होंगे?'

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी की आखिर गलती क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं मिला मौका

घरेलू क्रिकेट में लगातार असरदार रहे शमी

मोहम्मद शमी मौजूदा घरेलू सत्र में हर टूर्नामेंट में विकेट लेते आ रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में उन्होंने 11 विकेट झटके हैं. बंगाल के लिए असम के खिलाफ हालिया मुकाबले में शमी ने 3 विकेट 55 रन देकर लिए, जिससे विपक्षी टीम 217 रन पर सिमट गई.

Advertisement

इसके बावजूद भारतीय टीम में जगह न मिलने से शमी के कोच को आशंका है कि चयनकर्ता अब तेज गेंदबाज से आगे बढ़ चुके हैं.

उन्होंने कहा, 'इसका मतलब साफ है कि वे उन्हें वनडे टीम में नहीं चाहते. जबकि शमी में अभी बहुत कुछ बाकी है.'

यह भी पढ़ें: पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूक गए ऋतुराज गायकवाड़

बंगाल के हेड कोच ने भी उठाए सवाल

बंगाल के हेड कोच और पूर्व केकेआर खिलाड़ी लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी चयन समिति के फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में शमी जितनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है.

शुक्ला ने कहा, चयन समिति ने मोहम्मद शमी के साथ नाइंसाफी की है. हाल के समय में किसी भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में शमी जितनी मेहनत नहीं की. घरेलू क्रिकेट में इतना पसीना बहाने के बाद भी शमी के साथ जो हुआ, वह शर्मनाक है.

यह भी पढ़ें: India ODI Squad Announcement: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, मोहम्मद सिराज-श्रेयस अय्यर की वापसी, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर

आंकड़े जो अनदेखे रह गए

मोहम्मद शमी को इस सीजन नजरअंदाज किया गया, जबकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अब तक 16 मैचों में कुल 47 विकेट लिए हैं.

Advertisement

* रणजी ट्रॉफी: 4 मैचों में 20 विकेट

* सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: 7 मैचों में 16 विकेट

* विजय हजारे ट्रॉफी: 5 मैचों में 11 विकेट

शमी ने आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

---- समाप्त ----