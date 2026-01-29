scorecardresearch
 
भांजे से पत्नी के अवैध संबंध... पति को भनक लगी तो किया विरोध, महिला ने चारपाई पर रेत दिया गला

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला का अफेयर उसके भांजे के साथ चल रहा था. पति को जब इस बारे में पता चल गया तो उसने विरोध किया. इसी के चलते उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या. (Photo: ITG)
यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. आरोप है कि महिला के उसके भांजे के साथ अवैध संबंध थे. पति को इस बारे में भनक लग गई थी. वह विरोध कर रहा था. इसी के चलते महिला ने पति की हत्या की साजिश रच डाली.

यह घटना पुवाया क्षेत्र के भटपुरा चंटू गांव की है. यहां रहने वाले 30 साल के बलराम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप बलराम की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आदेश पर लगा है. मृतक के भाई राजू ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा है कि बलराम की पत्नी पूजा के उसके भांजे के साथ अवैध संबंध थे. बलराम इसका विरोध कर रहा था.

इसी से नाराज पूजा ने अपने भांजे और उसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पति को चारपाई पर दबोच लिया और गला रेत दिया. सुबह खून से लथपथ लाश बिस्तर पर मिली. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की. 

पुलिस ने आरोपी पत्नी को अरेस्ट कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतक के भाई राजू ने कहा कि हम सुबह घर पहुंचे तो अपने भाई से कहा कि काम पर नहीं चलोगे, लेकिन वह नहीं उठा. मैंने आवाज देकर कि पूछा क्या हो गया, जब पास जाकर देखा तो पता चला. इन लोगों ने मिलकर मेरे भाई को मार दिया.

घटना को लेकर एसपी ने क्या कहा?

एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे ने कहा कि सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी है. पुलिस मौके पर पहुंची तो पत्नी बैठी हुई थी. मृतक बलराम के परिवार के लोगों से जानकारी की गई. पत्नी से पूछताछ की गई, तब पता चला कि मृतक का भांजा आदेश उसने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है, वे फरार हैं. तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

