हैदराबाद: पहले सड़क हादसे की कोशिश, फिर हार्ट अटैक का नाटक, 2 करोड़ के बीमा के लिए पति की हत्या, पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर गिरफ्तार

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पति की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी और सुपारी किलरों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने 2 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि पाने के लिए अपने पति की हत्या की साजिश रची थी.

यह मामला निजामाबाद जिले के मकलूर मंडल के बोर्गम के गांव निवासी पलनाटी रमेश की हत्या से जुड़ा है. रमेश की शादी करीब 13 साल पहले नविपेट मंडल के जन्नेपल्ली गांव की सौम्या से प्रेम विवाह के बाद हुई थी. रमेश एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जबकि सौम्या निजामाबाद के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी.

पहले सड़क हादसे की कोशिश, नाकाम होने पर घर में घोंटकर हत्या

पुलिस के अनुसार स्कूल में नौकरी के दौरान सौम्या का उसी स्कूल में कार्यरत पीईटी शिक्षक दिलीप से अवैध संबंध हो गया. रमेश को इस रिश्ते की जानकारी हुई और उसने कई बार इसका विरोध किया. इसी के बाद सौम्या और दिलीप ने रमेश को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी.

योजना के तहत दिलीप ने अपने रिश्तेदार अभिषेक से संपर्क किया, जो मकलूर मंडल के मदापुर गांव का निवासी है. अभिषेक ने दिलीप की मुलाकात सुपारी किलर जितेंद्र से करवाई. जितेंद्र के जरिए तीन अन्य लोगों को भी इस हत्या की साजिश में शामिल किया गया. सौम्या ने अपनी अंगूठी गिरवी रखकर 35 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए.

अगस्त 2025 में सुपारी किलरों ने अरमूर से निजामाबाद जाते समय रमेश की बाइक में कार टकराने की कोशिश की. रमेश इस हमले में बच गया और मकलूर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था.

पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

इसके बाद सौम्या और दिलीप ने दूसरा मौका तलाशा. 19 दिसंबर की रात खाना खाने के बाद सौम्या ने रमेश को पानी में दस नींद की गोलियां मिलाकर दे दीं. जब वह गहरी नींद में चला गया तो सौम्या ने दिलीप को फोन किया. सुपारी किलरों से संपर्क नहीं हो पाने पर दिलीप खुद अभिषेक के साथ बोर्गम के गांव पहुंचा. दोनों ने तौलिए से गला दबाकर और तकिए से मुंह दबाकर रमेश की हत्या कर दी.

हत्या के बाद सौम्या ने इसे हार्ट अटैक बताकर अंतिम संस्कार करा दिया. हालांकि रमेश के भाई केथिर, जो इजरायल में रहते हैं, को शक हुआ. उन्होंने विदेश से ही मकलूर पुलिस को शिकायत भेजी. इसके बाद 24 दिसंबर को तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई.

पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी

पुलिस ने सौम्या, उसके प्रेमी दिलीप, अभिषेक और सुपारी किलर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एक आरोपी मोहसिन फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पूछताछ में यह भी सामने आया कि रमेश के नाम पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की बीमा पॉलिसी थी, जिसे हासिल करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी.

