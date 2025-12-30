scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी SIR की ड्राफ्ट लिस्ट... जानें तारीख में क्यों हुआ बदलाव

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. पहले यह लिस्ट 01 जनवरी को जारी होनी थी. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे.

Advertisement
X
आयोग ने बताया कि 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी (Photo- Representational)
आयोग ने बताया कि 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी (Photo- Representational)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) कार्यक्रम की समय-सीमा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. इसके मुताबिक 1 जनवरी, 2026 के आधार पर तैयार की जा रही मतदाता सूची के लिए अब नई तारीख घोषित की गई हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि तारीख में हुए इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे.

आपत्ति दर्ज कराने की तारीख भी बढ़ी

सम्बंधित ख़बरें

SIR list
पश्चिम बंगाल: SIR में 'अनमैप्ड' मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक... EC ने जारी किया नोटिस
असम में 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक वेरिफिकेशन कैंपेन चलाया गया.
असम: ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट से 10 लाख से ज़्यादा नाम हटे, 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
मुर्शिदाबाद और एसआईआर मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला (Photo: X/ @abhishekaitc)
‘मस्जिद नहीं, ईंटें देखीं’, बंगाल में बाबरी निर्माण पर अभिषेक बनर्जी का तंज, हुमायूं कबीर को घेरा
केरल सरकार गांव-गांव खोलेगी वोटर सहायता केंद्र (Photo: PTI)
SIR के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटने पर केरल CM ने जताई चिंता, गांव-गांव खोलेंगे सहायता केंद्र
SIR, voter list
उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी कार्यालय की एक अपील से क्यों परेशान हुए सर्विस वोटर, जानिए

संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक तय की गई है. इस दौरान योग्य नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या दोहरे पंजीकरण को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी.

6 मार्च को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

इस दौरान नोटिस जारी किए जाएंगे, गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 06 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी. यही सूची आगामी चुनावों में मतदान के लिए मान्य होगी.

Advertisement

मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी

निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद समय रहते अपनी प्रविष्टियों की जांच कर लें और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि मतदान के समय किसी तरह की परेशानी न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement