scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कचौरी-टिक्की खाकर बिगड़ी 102 लोगों की तबीयत, मेले में मच गया हड़कंप

उत्तर प्रदेश के अमेठी में आयोजित एक मेले में कचौरी और टिक्की खाने से 102 लोग बीमार हो गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट कर लिया है.

Advertisement
X
मेले में कचौरी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. (Photo: ITG)
मेले में कचौरी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोटवा गांव में आयोजित एक मेले के दौरान स्नैक्स खाने से 102 लोग अचानक बीमार पड़ गए. बताया जा रहा है कि मेले में लगे एक स्टॉल से कचौरी और टिक्की खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में दो लोगों को अरेस्ट कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक (SP) सरवणन टी ने बताया कि पुलिस ने मेले में फूड स्टॉल लगाने वाले राजकुमार और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने वाले शिव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है.

फूड सेफ्टी ऑफिसर मिथुन की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 275 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के रिलेवेंट प्रोविजन्स लगाए गए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

पैर से दिव्यांग बुजुर्ग को मिली ऐसे आंखों वाली छड़ी
पांच साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे विनोद कुमार. (Photo: ITG)
पैर से दिव्यांग बुजुर्ग को थमा दिया आंखों की कमजोरी वाला कार्ड
UP Final Voter List SIR
अमेठी: वोटर लिस्ट में 200 जिंदा लोगों के नाम गायब, 4 दर्जन मृतक शामिल
2024 चुनाव के दौरान बनवाया था घर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
स्मृति ईरानी के आवास पर लगा 'माधव भवन' का बोर्ड, नए नाम की चर्चा
abhay singh bjp joining
'कमल' के रंग में रंगे सपा के तीन नेता, चुनाव से पहले अखिलेश को झटका

यह भी पढ़ें: UP: हिंसा में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, नई भर्ती नीति पर SP-BJP आमने-सामने

एसपी के मुताबिक मोहनगंज थाना एरिया के मटरवा गांव के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है.

चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंशुमन सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान ने अधिकारियों को सूचना दी थी कि मेले में स्नैक्स खाने के बाद बच्चों और बड़ों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई है. इसके तुरंत बाद एक मेडिकल टीम गांव पहुंची, 39 बच्चों और 63 वयस्कों समेत कुल 102 लोगों की जांच और इलाज शुरू किया गया.

Advertisement

वहीं, गंभीर रूप से बीमार 10 बच्चों और सात वयस्कों समेत कुल 17 लोगों को इलाज के लिए तिलोई के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. 

CMO ने कहा कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और सिचुएशन पर नजर रखने के लिए एक हेल्थ टीम गांव में तैनात है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP के अमेठी में कचौरी-टिक्की खाने के बाद 102 लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई बच्चे भी बीमार |
    रवि किशन ने रखा करवा चौथ का व्रत! पत्नी के लिए दिनभर रहे भूखे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर चांद देख की पूजा |
    दिल्ली में अभी 16 नवंबर तक रहेगी 27 हजार पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती, 1 नवंबर की रैली के मद्देनजर फैसला |
    पूर्णिया में पुल की रेलिंग तोड़कर सौरा नदी में गिरी फॉर्च्यूनर कार... पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के चचेरे भाई की मौत |
    How To Fix Peeling Paint: दीवार पर चिपके कैलेंडर या पोस्टर हटाते ही उखड़ जाता है पेंट? बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके |
    आज आएंगे ₹2,000... जारी होगी PM Kisan की 24वीं किस्त, पैसे आए या नहीं ऐसे करें चेक |
    दो पत्नियों संग यूट्यूबर ने मनाया करवा चौथ, छुए पैर, बीवियों ने एक साथ की पूजा, Video |
    'अपनी फिटनेस सुधारो, बहुत खराब दिखते हो', सेहत पर सवाल पूछने वाले पत्रकार पर भड़के ट्रंप |
    बांग्लादेश में साजिश से गिराई गई थी हसीना सरकार? यूनुस से मिलकर विदेशी एजेंसी के पत्रकार ने निभाई अहम भूमिका |
    न फूल, न मिठाई... चीन में शिक्षक को सब्जियां देकर सम्मान करते थे छात्र, जानिए क्यों
    Advertisement