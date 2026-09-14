Small Space Hacks: गद्दे, कंबल और बिस्तर रखने के लिए नहीं है स्टोर रूम? घर की इन 8 छिपी जगहों का करें इस्तेमाल, मिनटों में सारा सामान हो जाएगा सेट!

Small Space Hacks: घर में स्टोर रूम होता है तो एक्स्ट्रा सामान वहां पर लोग रख देते हैं, इससे वो लोगों की नजर में भी नहीं पड़ता है और जब जरूरत होती है तो आसानी से मिल भी जाता है. लेकिन अगर आपका घर छोटा हो और स्टोर रूम ना हो तो सामान रखने की बहुत टेंशन होती है. हर घर में एक्स्ट्रा गद्दे, कंबल और बिस्तर होते हैं. जिनका इस्तेमाल सर्दी के मौसम में या फिर जब घर में कोई फंक्शन हो या मेहमान घर आएं.

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जब सर्दियों के कंबल, एक्स्ट्रा गद्दे, रजाइयां और तकिए रखने के लिए अलग स्टोर रूम न हो. ऐसे में ये सामान कभी बेड के कोने में, कभी अलमारी के ऊपर तो कभी कमरे के किसी खाली हिस्से में नजर आने लगता है और पूरा घर बिखरा-बिखरा दिखने लगता है. लेकिन थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग से बिना नया स्टोर रूम बनवाए भी इन भारी-भरकम चीजों को आसानी से रखा जा सकता है. आइए जानते हैं 8 आसान तरीके.

1. बेड के नीचे बनाएं स्टोरेज स्पेस

बेड के नीचे की जगह अक्सर बेकार पड़ी रहती है, जबकि यहां कई सामान आसानी से रखा जा सकता है. एक्स्ट्रा बेडशीट, पतले कंबल, तकिए और दूसरी मौसमी चीजों को फ्लैट स्टोरेज बॉक्स या जिप वाले बैग में रखकर बेड के नीचे स्लाइड कर दें. अगर बेड के नीचे जगह कम है तो बेड राइजर की हेल्प से थोड़ी ज्यादा ऊंचाई बनाई जा सकती है.

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2. वैक्यूम बैग में रखें मोटे कंबल और रजाई

भारी रजाई और कंबल सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं. इनके लिए वैक्यूम स्टोरेज बैग काफी काम आ सकते हैं. इनमें से हवा निकालने पर बिस्तर का वॉल्यूम काफी कम हो जाता है और उसे अलमारी के ऊपर, बेड के नीचे या किसी ऊंची शेल्फ पर आसानी से रखा जा सकता है.

3. अलमारी के ऊपर वाली जगह का इस्तेमाल करें

अलमारी और छत के बीच बची जगह को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यहां ऐसे बिस्तर रखे जा सकते हैं जिनकी रोज जरूरत नहीं पड़ती. कंबल या रजाई को पहले साफ बैग या बॉक्स में पैक करें और फिर ऊपर रखें. हर बैग पर उसका नाम लिख दें, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा सामान नीचे उतारकर ढूंढना न पड़े.

4. स्टोरेज वाला ओटोमन या बेंच रखें

अगर घर में बैठने की जगह भी कम है तो स्टोरेज बेंच या ओटोमन दो काम एक साथ कर सकता है. इसके अंदर एक्स्ट्रा कंबल, कुशन और चादरें रखी जा सकती हैं और ऊपर बैठने की जगह भी मिल जाती है. इसे बेड के पास, खिड़की के नीचे या लिविंग रूम में रखा जा सकता है.

5. बड़े बास्केट या ट्रंक को बनाएं हिस्सा डेकोर का

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हर सामान को छिपाना जरूरी नहीं है. एक खूबसूरत बड़ा बास्केट, ट्रंक या स्टोरेज बॉक्स कमरे की डेकोरेशन का हिस्सा भी बन सकता है. इसमें फोल्ड किए हुए कंबल, चादरें और छोटे कुशन रख दें. इसे बेड के फुट पर या लिविंग रूम के किसी खाली कोने में रखने से सामान व्यवस्थित भी रहेगा और कमरा भी अस्त-व्यस्त नहीं लगेगा.

6. दरवाजे के पीछे की जगह आएगी काम

कमरे या अलमारी के दरवाजे के पीछे की जगह भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. मल्टी-पॉकेट हैंगिंग ऑर्गनाइजर लगाकर इसमें पतले कंबल, तकिए के कवर, चादरें या हल्का बिस्तर रखा जा सकता है. इस तरीके में फर्श या अलमारी की जगह भी नहीं घिरती.

7. दरवाजे के ऊपर लगाएं एक शेल्फ

दरवाजे के ठीक ऊपर की दीवार अक्सर खाली रहती है. यहां एक मजबूत शेल्फ बनवाकर ऐसे सामान रखे जा सकते हैं जिनकी रोज जरूरत नहीं होती. जैसे अतिरिक्त चादरें, हल्के कंबल या गेस्ट बेडिंग. बस ध्यान रखें कि शेल्फ पर बहुत भारी सामान न रखें और उसे ऐसी ऊंचाई पर लगाएं जहां से सामान सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके.

8. एक्स्ट्रा गद्दे को छिपाने के बजाय बनाएं डे-बेड

अगर घर में एक एक्स्ट्रा गद्दा है और उसे रखने की जगह नहीं मिल रही, तो उसे बार-बार मोड़कर कोने में रखने के बजाय उसका इस्तेमाल ही बदल दें. गद्दे को दीवार से लगाकर उसके ऊपर साफ फिटेड कवर डालें और कुछ कुशन रख दें. इससे यह छोटा-सा डे-बेड या बैठने की जगह बन सकता है. जरूरत पड़ने पर यही गद्दा गेस्ट के काम भी आ जाएगा.

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स्टोरेज के लिए बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए

घर में अलग स्टोर रूम न होना हमेशा समस्या नहीं है. बेड के नीचे, अलमारी के ऊपर, दरवाजे के पीछे और फर्नीचर के अंदर मौजूद छोटी-छोटी जगहों को सही तरीके से इस्तेमाल करके काफी सामान व्यवस्थित किया जा सकता है.

खासकर मौसमी कंबल और रजाई को पैक करके रखने से घर की रोजाना की जगह खाली रहती है और कमरा भी ज्यादा साफ-सुथरा दिखता है.

इन बातों का ध्यान रखें

ऊंची जगहों पर सामान रखते समय फर्नीचर पर चढ़ने के बजाय मजबूत स्टेप-स्टूल का इस्तेमाल करें. भारी सामान को हमेशा नीचे और आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें.

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