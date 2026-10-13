तन पर सिर्फ अंडरवियर, श्रद्धा के फ्लैट में मिलीं दवाएं और टॉयज; अब शिवा शर्मा की मौत के राज में ट्विस्ट

राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब कई सवालों में उलझ गया है. पुलिस की जांच में फ्लैट से मिली कुछ सेक्स वर्धक दवा और टॉयज, मोबाइल चैट, अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज और घटना के बाद वहां पहुंची एक सफेद ऑडी कार की भूमिका अहम हो सकती है. परिवार का आरोप है कि शिवा को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था और उसे ब्लैकमेल किया जाता था. वहीं, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 9 अक्टूबर की रात आखिर फ्लैट में क्या हुआ था और शिवा चौथी मंजिल से कैसे गिरा.

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मृतक की मां रंजना शर्मा ने शिवा की लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. परिवार के आरोपों की अभी जांच चल रही है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हादसा था, आत्महत्या थी या किसी ने शिवा को नीचे धकेला था.

फ्लैट से मिलीं दवाएं और टॉयज, जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में फ्लैट से बरामद सामान भी जांच का हिस्सा बना है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस को वहां यौन क्षमता बढ़ाने वाली बताई जा रही दवाएं और कुछ टॉयज मिले हैं. जांच एजेंसियां बरामद सामान के इस्तेमाल और घटना से उसके संभावित संबंध की पड़ताल करेगी. परिवार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि शिवा के चेहरे पर लिपस्टिक जैसे निशान थे और शरीर पर चोट के अलावा सिगरेट से जलाए जाने के निशान दिखाई दिए थे. परिजनों के मुताबिक, शिवा ने घटना के वक्त सिर्फ अंडरवियर पहन रखी थी.

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चैट में किन लोगों के संपर्क का जिक्र

जांच का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मोबाइल फोन और बातचीत का डेटा है. शिवा की मां ने पुलिस को उसके और श्रद्धा के बीच हुई कुछ चैट उपलब्ध कराई हैं. परिवार का आरोप है कि इन बातचीत से शिवा पर बनाए जा रहे दबाव और उसे दी जा रही धमकियों के बारे में जानकारी मिल सकती है. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि श्रद्धा नेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से संपर्क होने की बात कहकर शिवा को डराती थी. श्रद्धा की कुछ सार्वजनिक तस्वीरें राजनीतिक हस्तियों और पूर्व क्रिकेटर एस. श्रीसंत के साथ सामने आने की बात भी कही जा रही है.

15 मिनट बाद पहुंची ऑडी ने बढ़ाए सवाल

अवध ग्रीन अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी जांच के दायरे में हैं. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, एक फुटेज में कुछ लोग अपार्टमेंट से नीचे उतरते और वहां से जाते दिखाई दिए. दूसरे फुटेज में घटना के करीब 15 मिनट बाद सफेद रंग की एक ऑडी कार परिसर में पहुंचती नजर आई. बताया जा रहा है कि कार पर सचिवालय का पास लगा हुआ था. कार परिसर के नीचे टर्न लेने के बाद वहां से चली गई. अब यह पता लगाना जरूरी है कि कार किसकी थी, उसे कौन चला रहा था और वह वहां किस वजह से पहुंची थी.

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मां का आरोप- चार महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था

शिवा शर्मा पिछले करीब चार महीने से श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. उसकी मां रंजना शर्मा का आरोप है कि इस दौरान बेटे को लगातार परेशान किया गया. उन्होंने श्रद्धा पर मारपीट करने, ब्लैकमेल करने और दोबारा जेल भिजवाने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार के मुताबिक, शिवा को डर था कि पुराने मामले का हवाला देकर उसे फिर से कानूनी मुश्किलों में फंसाया जा सकता है. मां का दावा है कि इसी डर का फायदा उठाकर उस पर दबाव बनाया जाता था. रंजना शर्मा के अनुसार, 9 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे उन्हें श्रद्धा और ड्राइवर आदिल की ओर से फोन आया. उन्हें बताया गया कि शिवा की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है. बाद में परिवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) पहुंचने के लिए कहा गया. मां का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर शिवा का शव दिखाया गया और उसके साथ आए लोग वहां से चले गए. परिजनों ने शरीर पर चोटों के निशान होने का दावा करते हुए मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं.

पुराने फायरिंग केस से भी जुड़ा है शिवा का नाम

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शिवा शर्मा की मौत की जांच के बीच उसका पुराना आपराधिक मामला भी चर्चा में है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 30 अगस्त को गोमतीनगर के टिंकल पिंक क्लब में हुई फायरिंग के मामले में शिवा को आरोपी बनाया गया था. उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने और एसटीएफ द्वारा पटना से पकड़े जाने की भी जानकारी सामने आई थी. बाद में उसे जमानत मिली थी. परिवार का कहना है कि दोबारा जेल जाने का डर शिवा पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

श्रद्धा और अन्य आरोपियों की तलाश

श्रद्धा दुबे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और वह कुछ म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुकी है. उसकी सार्वजनिक पहचान और चर्चित लोगों के साथ तस्वीरों के कारण यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है. मृतक की मां की शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि, आदिल और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश में अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. नेपाल और दिल्ली से जुड़े संभावित ठिकानों की जांच किए जाने की भी जानकारी सामने आई है. एसीपी रजनीश वर्मा के मुताबिक, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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