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गणेश विसर्जन के दौरान बेतवा में बहने लगा युवक, गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाकर बचाया

निवाड़ी के ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान झांसी से आया युवक बेतवा नदी के तेज बहाव में बहने लगा. पानी में डूबते युवक को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ओरछा पर्यटक चौकी प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और युवक को पानी से बाहर निकाल लिया. समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया.

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गणेश विसर्जन के दौरान अचानक नदी में डूबने लगा युवक. (Photo: Screengrab)
गणेश विसर्जन के दौरान अचानक नदी में डूबने लगा युवक. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान बुधवार शाम बड़ा हादसा होते-होते टल गया. गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए बेतवा नदी पहुंचे एक युवक का अचानक पैर पानी में डूबने लगा और देखते ही देखते वह नदी के तेज बहाव में बहने लगा. युवक को पानी में बहता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

युवक को बचाने के लिए पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी. संयुक्त प्रयास के बाद युवक तक पहुंचकर उसे पानी से बाहर निकाल लिया गया. समय रहते हुए इस रेस्क्यू के कारण युवक की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार शाम करीब सवा सात बजे ओरछा की बेतवा नदी की है. झांसी निवासी हनी वंशकर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए ओरछा पहुंचे थे. इसी दौरान वह नदी के पानी में उतरने के बाद अचानक डूबने लगे.

युवक को बहता देख मची अफरा-तफरी

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पानी में डूबते ही युवक ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की. वह पानी से बाहर आने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण उसका प्रयास सफल नहीं हो सका. इसके बाद पानी का बहाव उसे अपने साथ दूर ले जाने लगा. युवक को इस तरह नदी में बहते देखकर आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय गोताखोरों ने युवक को बचाने की कोशिश शुरू कर दी.

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ओरछा पर्यटक चौकी प्रभारी एसआई इंद्रपाल, आरक्षक हृदेश सेन, आरक्षक जितेंद्र माहेली सैनिक और स्थानीय गोताखोर सचिन यादव तथा रविकांत केवट ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी. पुलिसकर्मियों और गोताखोरों ने मिलकर युवक तक पहुंचने का प्रयास किया. संयुक्त टीम आखिरकार युवक तक पहुंच गई. उसे नदी के पानी से बाहर निकाला गया. इस तरह समय रहते युवक का जीवित रेस्क्यू कर लिया गया. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.

बताया जा रहा है कि हनी वंशकर झांसी से गणेश विसर्जन के लिए ओरछा आए थे. विसर्जन के दौरान ही वह नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और पानी में बहने लगे. घटना के दौरान सबसे बड़ा खतरा यह था कि युवक लगातार पानी के बहाव के साथ दूर जा रहा था. वह खुद पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था. ऐसे समय में पुलिसकर्मियों और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में उतरकर रेस्क्यू शुरू किया.

समय रहते युवक को पानी से बाहर निकाला

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और गोताखोरों की तेजी से की गई कार्रवाई के कारण युवक को समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया गया. युवक का जीवित रेस्क्यू होने के बाद बड़ा हादसा टल गया. ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान हुई इस घटना में पुलिसकर्मियों और स्थानीय गोताखोरों की तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली. नदी के तेज बहाव में बह रहे युवक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
 

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