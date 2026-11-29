उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में एक ऐसी घटना हुई, जिसने समारोह की चर्चा का रुख ही बदल दिया. कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री और मुरादाबाद के कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी की दोनों जेब कट गईं. उनका आरोप है कि जेबकतरे 27500 रुपये लेकर फरार हो गए. हैरानी की बात यह रही कि जब उनसे इस घटना और समारोह में पहुंचे नेताओं के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब भी चर्चा में आ गया.

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दरअसल, संभल में जावेद अली खान के बेटे की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई थी. इस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नवदंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे थे. उनके पहुंचने के बाद कार्यक्रम में नेताओं और मेहमानों की भीड़ बढ़ गई. बताया जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजामों के बावजूद भीड़ के अंदर घुसने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई. इसी दौरान पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी की जेब कट गई.

हाजी इकराम कुरैशी ने पत्रकारों को बताया कि उनकी एक जेब में 25 हजार रुपये नकद रखे थे, जबकि दूसरी जेब में ढाई हजार रुपये का लिफाफा था. उनका आरोप है कि जेबकतरे दोनों जेबों से कुल 27,500 रुपये निकाल ले गए.

पत्रकारों के सवाल पर बोले- मेरी मत खराब हो रही है

जेब कटने की घटना को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि दोनों जेबों में पैसे रखे थे. इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि रिसेप्शन पार्टी में कौन-कौन से नेता पहुंचे हैं तो उनका मूड बिगड़ गया.

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हाजी इकराम कुरैशी ने नाराजगी जताते हुए कहा, "मुझे नहीं पता यार.. मेरी यहां पर मत खराब हो रही है और तुम मुझसे उल्टे-सीधे सवाल पूछ रहे हो. मुझे क्या पता कौन-कौन से नेता आए हैं, इस बारे में तो तुम्हें पता होगा." रिसेप्शन पार्टी में कथित जेबकतरी और पूर्व विधायक का पत्रकारों को दिया गया यह जवाब अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

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