scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंडन संस्कार से लौटते वक्त UP के सीतापुर में भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 5 की मौत

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुंडन संस्कार से लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार लोग नीचे दब गए. हादसे में पांच महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं. डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर बेहतर इलाज के निर्देश दिए.

Advertisement
X
ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से नीचे दबे लोग.(Photo: Screengrab)
ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से नीचे दबे लोग.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में पांच महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ, जब मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई और उसमें सवार लोग नीचे दब गए.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों में अफरातफरी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें: UP के सीतापुर में पुरानी रंजिश में मनोज की पीट-पीटकर हत्या, हाईवे पर घेरकर लाठी-डंडों से हमला

सम्बंधित ख़बरें

Police Reach Village of Radha Arrested in Tiger Shroff Attack Case
'बेटी को जरूर किसी ने...', सदमे में टाइगर अटैक में अरेस्ट राधा की मां
पत्नी ने चुना प्रेमी तो पति ने नहीं रोका, जानें मामला
सीतापुर की इस प्रेम कहानी की हर तरफ हो रही चर्चा. (Photo: ITG)
17 साल की शादी, फिर जुदाई... पत्नी को प्रेमी के साथ विदा कर आया पति
Beaten to death
सीतापुर में पुरानी रंजिश में मनोज की पीट-पीटकर हत्या, हाईवे पर घेरकर लाठी-डंडों से हमला
सीतापुर के तीन, हरदोई का एक आरोपी गिरफ्तार.(Photo: AI-generated)
लग्जरी कार से 14 किलो गांजा बरामद, महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार

पूरा मामला सीतापुर के थाना पिसावां क्षेत्र के हिम्मतनगर इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, हरदोई की तरफ से मुंडन संस्कार कराकर लोगों का एक समूह ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रहा था. इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से नीचे दबे लोग

ट्रक की टक्कर लगते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई. उसमें सवार लोग ट्रॉली के नीचे दब गए. इस भीषण हादसे में पांच महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए.

Advertisement

सीतापुर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. प्रशासन की ओर से सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.

DM और SP ने अस्पताल पहुंचकर दिए निर्देश

हादसे के बाद जिलाधिकारी राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाने और उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

फिलहाल, हादसे में पांच महिलाओं की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है. वहीं, घायल 17 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुंडन संस्कार से लौटते वक्त UP के सीतापुर में भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 5 की मौत |
    दिल्ली हाईकोर्ट से CM रेखा गुप्ता को राहत, AI वीडियो और तस्वीरों को हटाने का आदेश |
    रामायण के VFX और बजट पर चर्चा से नाराज सलमान? बोले- भगवान राम की बात करो |
    पति से अफेयर की शक में पड़ोसी महिला और उसकी बेटी को कमरे में लगा दी आग, दोनों की मौत |
    Gold-Silver Sale on Dhanteras: सोना से चांदी तक... खरीदारी का बदला तरीका, धनतेरस पर ₹66000 करोड़ बिक्री का अनुमान |
    क्यों चर्चा में है दीपावली पर मलेशिया के प्रधानमंत्री का बधाई पोस्ट, Video |
    वैभव सूर्यवंशी अब बिहार टीम की कप्तानी करेंगे, जानें टीम में कौन-कौन |
    दामाद रणबीर को देख भर आईं महेश भट्ट की आंखें, रामायण में 'राम' के रोल पर कही बड़ी बात |
    SIR को लेकर राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, देखें बुलेटिन |
    भव्य-दिव्य दीपोत्सव के लिए श्रीराम की नगरी अयोध्या सजकर तैयार, देखें विशेष
    Advertisement