scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बहन के सामने उतरवाए कपड़े, फिर एक-एक अंग पर पोती लिपस्टिक... शिवा को ऐसे टॉर्चर करती थी श्रद्धा

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले शिवा को प्रताड़ित कर उसके कपड़े उतरवाए गए और शरीर पर लिपस्टिक पोती गई.

Advertisement
X
शिवा की मौत के बाद नेपाल भाग गई थी श्रद्धा. (Photo: ITG)
शिवा की मौत के बाद नेपाल भाग गई थी श्रद्धा. (Photo: ITG)

लखनऊ के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस पूछताछ के मुताबिक वारदात वाले दिन श्रद्धा ने शिवा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था. शिवा को जलील करने के लिए उसके कपड़े उतरवाए गए और उसके शरीर पर लिपस्टिक पोती गई.

श्रद्धा ने अपनी बहन रश्मि, करीबी आमिर और ड्राइवर दानिश के सामने शिवा को जबरन डांस करने के लिए मजबूर किया था. आरोप है कि चारों ने मिलकर शिवा को घंटों तक अपमानित और प्रताड़ित किया. पूछताछ में श्रद्धा ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह शिवा का इस्तेमाल कर रही थी और वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में था. श्रद्धा शिवा से अपने पैर तक दबवाती थी. उसने शिवा के कई आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखे थे, जिनके जरिए उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है.

हुक्का बार में टोली के साथ जाती श्रद्धा
श्रद्धा ने अपने रसूख का खौफ दिखाने के लिए शिवा को बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के साथ पार्टियों की तस्वीरें दिखाई थीं. ये तस्वीरें पेन ड्राइव में सुरक्षित रखी गई थीं. सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा प्रभावशाली लोगों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों पर धौंस जमाती थी. इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर उसने हजरतगंज थाने में एक FIR भी दर्ज कराई थी.

सम्बंधित ख़बरें

श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि. (Photo: ITG)
श्रद्धा दुबे और बहन की बढ़ी कस्टडी, आखिर पुलिस ने क्यों नहीं मांगी रिमांड?
Shraddha Kapoor's movie eetha
विठाबाई की कहानी नहीं श्रद्धा की 'ईठा'! डायरेक्टर ने विवाद पर दी सफाई
Trimbakeshwar temple to remain closed on Oct 30-31
दो दिन बंद रहेगा त्र्यंबकेश्वर मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए निर्देश जारी
Lucknow Shiva Sharma Death Case
शिवा शर्मा केस: श्रद्धा दुबे से पूछताछ के बाद भी अनसुलझे हैं कई सवाल
Shraddha Dubey Arrest for Shiva Sharma Murder Case
लखनऊ: जेल में श्रद्धा दुबे से मिलकर रो पड़ा ड्राइवर तनवीर!
Advertisement

जांच में सामने आया कि श्रद्धा हर रात विभूतिखंड स्थित किसान बाजार के एक कैफे में अपनी टोली के साथ जाती थी. वहां हुक्का पीने के दौरान अमीर परिवारों के लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाती थी. शिवा शर्मा से श्रद्धा की पहली मुलाकात भी इसी कैफे में हुई थी. सोशल मीडिया पर श्रद्धा की ज्यादातर तस्वीरें इसी कैफे की बताई जा रही हैं.

हत्याकांड के बाद से ही फरार है कैफे संचालक
श्रद्धा और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद कैफे संचालक दुकान बंद कर फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. शिवा को प्रताड़ित करने और वारदात के बाद नेपाल भगाने में मदद करने का आरोपी आमिर भी अभी फरार है. मामले में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश की CJM कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. कोर्ट ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 नवंबर तक बढ़ा दी है.

श्रद्धा ने जेल में अपने वकील से मुलाकात के लिए सप्ताह में अधिक समय देने की मांग की. श्रद्धा ने अदालत में सशरीर पेश किए जाने की मांग भी की, लेकिन इसका कारण पूछे जाने पर वह चुप रही. अदालत ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर ही श्रद्धा को कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान के लिए ढाल, दुनिया के तेल कारोबार की अहम कड़ी... क्या है केशम द्वीप की पूरी कहानी? |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान मुरासु आंध्र तट से टकराया, भारी बारिश का अलर्ट |
    बहन के सामने उतरवाए कपड़े, फिर एक-एक अंग पर पोती लिपस्टिक... शिवा को ऐसे टॉर्चर करती थी श्रद्धा |
    Singer Second Marriage: 11 साल की टूटी शादी, 43 की सिंगर दूसरी बार बनेगी दुल्हन, चर्च में क्रिश्चियन रिवाजों से होगा ब्याह |
    बिहार के गांव से IIT और फिर ₹80 करोड़ की फंडिंग! दोस्त ने छोड़ी टेक जॉब, अब गेम खेलकर लोग सीख रहे हैं मैथ्स |
    मुजफ्फरनगर में बुर्का पहनी युवती की सरेराह पिटाई, CCTV में कैद हुई घटना, आरोपी फरमान गिरफ्तार |
    Asia's Richest Mukesh Ambani: एक दिन में बदला गेम, मुकेश अंबानी ने चीनी अरबपति से छीना ताज, फिर बने एशिया के नंबर-1 अमीर |
    'बात घर में ही रहे...', टाटा ग्रुप में खींचतान पर निर्मला सीतारमण ने जताई चिंता, मतभेद सुलझाने की दी सलाह |
    Dhanteras 2026: धनतेरस पर खाली बर्तन घर लाए तो मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएंगी, घर में छा जाएगी कंगाली!
    Advertisement