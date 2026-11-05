scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नातिन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे नाना पर जर्मन शेफर्ड का अटैक, शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा जगह काटा, होटल पर FIR

उत्तर प्रदेश के संभल में नातिन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे शख्स पर होटल के जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हमला कर दिया. पीड़ित का कहना है कि कुत्ते ने उनके शरीर पर दो दर्जन से ज्यादा जगह काटा. उन्हें अस्पताल में इलाज भर्ती होना पड़ा. शिकायत के बाद पुलिस ने होटल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Advertisement
X
नातिन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे नाना. (Photo: Screengrab)
नातिन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए थे नाना. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के संभल में एक परिवार नातिन का जन्मदिन मनाने होटल पहुंचा था. वहां केक कटना था, परिवार के लोग साथ बैठकर खुशियां मनाने आए थे. लेकिन पार्टी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जन्मदिन की खुशी अचानक चीख-पुकार में बदल गई. आरोप है कि होटल के जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने परिवार के बुजुर्ग प्रमोद कुमार पर हमला कर दिया. कुत्ते ने उनके शरीर पर दो दर्जन से ज्यादा जगह काट लिया. उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा.

घटना बहजोई थाना क्षेत्र के दिव्य लोक होटल की है. घायल प्रमोद कुमार ने होटल संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर होटल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. प्रमोद कुमार बहजोई की देव विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं. वह अपने परिवार के साथ नातिन की बर्थडे पार्टी में शामिल होने होटल पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता... गाल का मांस नोच डाला, CCTV में कैद हुई घटना

सम्बंधित ख़बरें

घर से खेलने निकला था प्रियांशु.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
11 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला, खेत में मिला शव
Rohtak Street Dog attack on women and caught 6 people
VIDEO: रोहतक में आवारा कुत्ते का आतंक, बीच सड़क युवती को गिराकर काटा
कुत्ते के हमले के बाद इलाके में दहशत. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के परली में आवारा कुत्ते की दहशत, एक दिन में 47 लोगों को काटा
कुत्ते ने नोच लिया बच्चे का गाल. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर टूट पड़ा आवारा कुत्ता, गाल नोच डाला
संभल में त्योहार को लेकर निकाला फ्लैग मार्च. (Photo: ITG)
संभल की सड़कों पर निकली पुलिस, माइक से हुआ ऐलान- गड़बड़ी की तो खैर नहीं!

प्रमोद के मुताबिक, होटल के मुख्य हॉल में काफी भीड़ थी. बैठने की जगह नहीं होने के कारण होटल मालिक और स्टाफ ने उन्हें दूसरे हॉल में बैठा दिया. इसी दौरान उन्हें खांसी होने लगी. वह दूसरे गेट से बाहर निकले, तभी वहां मौजूद जर्मन शेफर्ड ने उन पर हमला कर दिया. प्रमोद का आरोप है कि कुत्ते ने उनके शरीर पर दो दर्जन से ज्यादा जगह काटा. उन्होंने शोर मचाया तो होटल में मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह उन्हें कुत्ते से बचाया.

Advertisement

लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचे

हमले के बाद परिवार के लोग प्रमोद कुमार को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और इलाज किया गया. प्रमोद का कहना है कि उस समय वहां परिवार की महिलाएं और छोटे बच्चे भी मौजूद थे. अगर कुत्ता उनमें से किसी पर हमला कर देता तो बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने कहा कि आज यह घटना उनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है. इसी वजह से उन्होंने पुलिस में शिकायत दी.

बहजोई थाना प्रभारी राजीव मलिक ने बताया कि होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान एक बुजुर्ग पर कुत्ते के हमले की शिकायत मिली थी. शिकायत के आधार पर दिव्य लोक होटल के खिलाफ BNS की धारा 291 में केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सरकारी एजेंसी की बड़ी वॉर्निंग... TATA कार पर हैकिंग का खतरा |
    दीवाली से पहले गैस चैंबर बनी दिल्ली, सांस लेना हुआ मुश्किल |
    पिता ने पहले अपने 8 और 6 साल के बच्चों को पार्किंग से फेंका, फिर खुद भी कूदा... तीनों की मौत |
    Dhanteras 2026: लक्ष्मी नारायण योग में धनतेरस कल, जानें पूजा मुहूर्त और खरीदारी का शुभ समय |
    22 साल स्पेस में खोज करने वाला NASA का Swift टेलीस्कोप जमीन पर गिरा |
    पत्नी के प्यार में रिक्शा चलाया, साड़ी बेची… घुटनों पर आए मनोज तिवारी! KISS कर बोले- I Love You |
    जब भारत में अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बनाए तो इसका ठेका किसे मिला था? |
    क्या अब 'मिस्टर वीटो' बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? डेमोक्रेट्स ने संसद पर जमाया कब्जा! |
    पढ़ाई का अलग रास्ता चुनकर Microsoft पहुंचे राहुल, स्टोरी सुन हर कोई हो रहा हैरान |
    हत्या के आरोपी का फूलों से स्वागत, जेल से निकलते ही काटा भौकाल, बोनट पर बैठकर सुलगाई सिगरेट
    Advertisement