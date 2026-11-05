पढ़ाई का अलग रास्ता चुनकर Microsoft पहुंचे राहुल, स्टोरी सुन हर कोई हो रहा हैरान

अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना है, तो ये पढ़ाई करो, वो स्किल लो. लेकिन राहुल कुमावत का करियर जर्नी बताता है कि पढ़ाई के बाद करियर बनाने के लिए किसी एक रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है. IIT मद्रास के BS प्रोग्राम के छात्र राहुल ने CFA लेवल 1 पास करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में एक साल की अप्रेंटिसशिप हासिल की है. वह कंपनी में बिजनेस स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के तौर पर काम करेंगे. राहुल की अप्रेंटिसशिप अक्टूबर 2026 में माइक्रोसॉफ्ट के सेल्स स्ट्रैटेजी इनेबलमेंट डिवीजन में शुरू हुई. इस रोल में उन्हें फाइनेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम सीखने का मौका मिलेगा.

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राहुल के लिए यह सिर्फ एक बड़ी टेक कंपनी में काम करने का अवसर नहीं है बल्कि अपनी पढ़ाई और अलग-अलग क्षेत्रों में सीखी गई चीजों को काम में लाने का मौका भी है. उनका सफर दिखाता है कि फाइनेंस और डेटा साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई के बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी करियर बनाया जा सकता है.

मैनेजमेंट स्टडीज से लेकर फाइनेंस और डेटा साइंस तक

राहुल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की, जहां उन्होंने अगस्त 2023 और अगस्त 2026 के बीच मैनेजमेंट स्टडीज में बैचलर डिग्री हासिल की है. मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान, उन्होंने जनवरी 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास में डेटा साइंस में BS प्रोग्राम में एडमिशन लिया. वह अभी प्रोग्राम के डिप्लोमा स्टेज पर हैं और उम्मीद है कि वह 2028 में अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे.

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अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, राहुल ने फाइनेंस में अपनी दिलचस्पी बढ़ाना जारी रखा. उन्होंने मई 2026 में CFA लेवल 1 की परीक्षा पास की जिससे फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट के सिद्धांतों में उनकी नींव तैयार हुई. उनके प्रोफेशनल अनुभव में जून और सितंबर 2025 के बीच नुआ की फाइनेंस टीम के साथ चार महीने की इंटर्नशिप भी शामिल है. इस दौरान, उन्होंने फाइनेंशियल एनालिसिस और प्रोसेस सुधार में योगदान दिया, जिससे उन्हें यह समझ आया कि बिजनेस परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कैसे करते हैं और ऑपरेशन को कैसे आसान बनाते हैं.

उन्होंने जून 2025 से मई 2026 तक फिनेकल मैगज़ीन के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया. 17 लोगों की टीम को लीड करते हुए उन्होंने कंटेंट और एनालिटिक्स स्ट्रेटेजी को मैनेज किया और इसकी फाइनेंस कम्युनिटी को 1,300 मेंबर्स तक बढ़ाने में मदद की. उनकी जिम्मेदारियों में फाइनेंस केस स्टडीज, मार्केट एनालिसिस और रेगुलेटरी अपडेट्स पब्लिश करना शामिल था. इन अनुभवों से उन्हें बिजनेस के अलग-अलग पहलुओं का अनुभव मिला, जिसमें फाइनेंशियल फैसले लेने और डेटा एनालिसिस से लेकर लीडरशिप और कम्युनिकेशन तक शामिल हैं.

IIT मद्रास ने मुझे जो सबसे बड़ी चीज दी, वह है तेजी से ढलने की काबिलियत

हालांकि, टेक्निकल जानकारी उनकी डेटा साइंस की पढ़ाई का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन राहुल का मानना ​​है कि अनजान समस्याओं को जल्दी से समझने और उन्हें जल्दी से अपनाने की काबिलियत उनकी सबसे बड़ी सीख रही है. IIT मद्रास में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, IIT मद्रास ने मुझे जो सबसे बड़ी चीज दी, वह है जल्दी से ढलने की काबिलियत.

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उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोग्राम ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के उनके तरीके पर कैसे असर डाला. उन्होंने कहा कि इसने मुझे सिखाया कि पहले किसी प्रॉब्लम की बड़ी तस्वीर देखें और फिर अंदाजे लगाने के बजाय एकदम सही नतीजे पर पहुंचना भी सिखाया है.

उनका मानना ​​है कि यह तरीका सिर्फ एकेडमिक असाइनमेंट से कहीं ज्यादा फायदेमंद है. किसी प्रॉब्लम को उसकी छोटी-छोटी बातों को समझने से पहले उसे पूरी तरह समझने की काबिलियत बिज़नेस स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल एनालिसिस और डेटा-ड्रिवन फैसले लेने के लिए जरूरी है. माइक्रोसॉफ्ट में उनकी अभी की अप्रेंटिसशिप उन्हें प्रोफेशनल माहौल में इन स्किल्स को एक्सप्लोर करने का मौका देती है, खासकर ऐसे एरिया में जहां बिजनेस की समझ और एनालिटिकल सोच एक साथ आती है.

बिजनेस क्लासरूम से टेक्नोलॉजी करियर तक

राहुल की करियर में दिलचस्पी आम फाइनेंस या मैनेजमेंट रोल से कहीं ज्यादा है. उन्हें खास तौर पर यह समझने में दिलचस्पी है कि बिजनेस कैसे रिसोर्स बांटते हैं, मौकों को कैसे देखते हैं और बेहतर स्ट्रेटेजी और एनालिटिकल सोच के ज़रिए ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं.

मैनेजमेंट की पढ़ाई, CFA लेवल 1 क्वालिफिकेशन और डेटा साइंस ट्रेनिंग का उनका कॉम्बिनेशन इस एम्बिशन को दिखाता है. फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को अलग-अलग करियर के रास्ते मानने के बजाय, राहुल यह पता लगा रहे हैं कि दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं. नुआ में उनके अनुभव, फिनेकल मैगजीन में लीडरशिप की जिम्मेदारियों और माइक्रोसॉफ्ट में मौजूदा अप्रेंटिसशिप ने उन्हें बिजनेस और फैसले लेने के अलग-अलग पहलुओं को समझने का मौका दिया है.

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HR कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई से लेकर IIT मद्रास में डेटा साइंस की पढ़ाई करने, CFA लेवल 1 पास करने और माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिसशिप शुरू करने तक, राहुल कुमावत का सफर लगातार सीखने के महत्व को दिखाता है.



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