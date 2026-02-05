scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संगम की रेती पर खुला अनोखा बैंक... पैसों की जगह जमा होती है राम नाम की पूंजी, देश-विदेश के श्रद्धालु खुलवाते हैं खाता

यूपी में प्रयागराज माघ मेला 2026 में आस्था का एक अनोखा केंद्र लोगों का ध्यान खींच रहा है- ‘राम नाम बैंक’... यहां न पैसा चलता है, न पहचान पत्र, बल्कि श्रद्धालु लाल स्याही से लिखी राम नाम की कॉपियां जमा कर भक्ति की पूंजी जोड़ते हैं. देश-विदेश से आए भक्त इस आध्यात्मिक बैंक से जुड़ रहे हैं.

Advertisement
X
प्रयागराज संगम नगरी में खुला अनोखा बैंक. (Photo: Screengrab)
प्रयागराज संगम नगरी में खुला अनोखा बैंक. (Photo: Screengrab)

प्रयागराज की संगम नगरी में माघ मेला की रौनक हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है. रेतीले मैदान में विशाल शहर बसता है, जहां पुलिस पंडाल से लेकर श्रद्धालुओं के ठहराव तक सभी सुविधाएं होती हैं. इस संगम नगरी में एक अनोखा और खास आकर्षण है-  'राम नाम बैंक'... यह बैंक अन्य बैंकों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां नोटों और रुपयों की जगह केवल राम नाम की हस्तलिखित कॉपियां जमा होती हैं.

राम नाम बैंक के संचालन का जिम्मा ज्योतिषाचार्य आशुतोष के हाथों में है, जो वर्षों से इसकी देखरेख कर रहे हैं. देश-विदेश से आए श्रद्धालु यहां पूरी आस्था के साथ भक्ति की पूंजी जमा करते हैं. डॉ. अशोक तिवारी जैसे भक्त इसका उदाहरण देते हैं. डॉ. तिवारी कहते हैं कि हार्ट अटैक और तीन बार ऑपरेशन के बावजूद राम नाम लेखन से मेरी सेहत पूरी तरह ठीक है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Swami Avimukteshwaranand hoisted the tricolor flag on January 26 (Photo - ITG)
अविमुक्तेश्वरानंद ने फहराया तिरंगा, लेकिन संगम स्नान पर अभी क्रोध बरकरार
अजय राय ने सीएम योगी पर कसा तंज (Photo: Screengrab)
'शंकराचार्य शंकर के रूप, CM योगी मांफी मांगे', माघ मेला विवाद में कूदे अजय राय
अविमुक्तेश्वरानंद. (File Photo: ITG)
'केशव प्रसाद समझदार, उन्हें CM होना चाहिए...', विवाद के बीच बोले अविमुक्तेश्वरानंद
बिना परेशानी के अकेले घूमें माघ मेला! सामान की सुरक्षा से लेकर घाटों के चुनाव तक ये है पूरी गाइड
Security arrangements for magh mela fourth bath on basant panchami
माघ मेला के चौथे स्नान बसंत पंचमी पर बढ़ाई गई सुरक्षा

राम नाम बैंक का मुख्यालय सिविल लाइंस में है, जबकि माघ मेला, अर्धकुंभ और कुंभ के दौरान यहां अस्थायी शाखाएं सेक्टर-1, अक्षय वट मार्ग पर खुलती हैं. यहां खाता खोलना बेहद आसान है- ऑनलाइन या ऑफलाइन. इसके लिए न कोई आईडी जरूरी है, न कोई शुल्क. बस अच्छे स्वभाव और सही कर्म का पालन करना होता है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज माघ मेला: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 'शंकराचार्य' पद पर कानूनी संकट! प्रशासन ने थमाया 24 घंटे का नोटिस, जानिए पूरा मामला

Advertisement

खाता खोलने के नियम भी सरल और प्रभावशाली हैं. खाताधारकों को तामसिक भोजन जैसे लहसुन, कच्चा प्याज, मांस, मछली और शराब से दूर रहना होता है. इसके साथ ही सत्य बोलना और झूठ से दूर रहना भी जरूरी है. खाता खोलने पर श्रद्धालु को 32 पेज की सादी कॉपी दी जाती है. हर पेज पर लाल पेन से 108 बार 'राम' नाम लिखना होता है, जिसे 9 के क्रम में लिखा जाता है.

मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त सवा लाख राम नाम लिखी कॉपियां लेते हैं. पूरी होने पर यह दोगुनी संख्या में (2 लाख या अधिक) लाल कपड़े में लपेटकर बैंक में जमा की जाती हैं. श्रद्धालुओं की आस्था है कि इससे पुण्यफल की प्राप्ति होती है. सबसे अधिक नाम लिखने वालों को माघ मेला के दौरान सम्मानित भी किया जाता है.

राम नाम बैंक केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका है. लाखों श्रद्धालु, जिनमें विदेशी भक्त भी शामिल हैं, यहां जुड़कर अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं. आशुतोष बताते हैं कि खाता खोलने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लाभ मिलता है. यह बैंक माघ मेला की आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement