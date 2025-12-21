scorecardresearch
 
CISF के रिटायर्ड SI के घर टीचर की हत्या, सीने को चीरते दीवार में जा लगी गोली

पीलीभीत में एक रिटायर्ड सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर के घर पर एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक के परिजनों ने प्रेम संबंध में गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पीलीभीत में टीचर की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक रिटायर्ड सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर के घर पर एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने एक न्यूज एजेंसी को शनिवार को यह जानकारी दी. हालांकि, पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया है कि पूर्व ऑफिसर की बेटी के साथ अफेयर के शक में उसकी हत्या की गई. लेकिन पुलिस को नारायणपुर गांव में हुई इस घटना के पीछे पैसे के लेन-देन का भी शक है.

परिवार ने लगाया प्रेम संबंध के चलते हत्या का आरोप

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम दहिया ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह पैसे के लेन-देन का मामला है. हालांकि परिवार प्रेम संबंध का आरोप लगा रहा है. गोलीबारी के सही हालात की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 6 साल बाद चढ़े कानून के हाथ... पालघर मर्डर केस में पति-पत्नी अरेस्ट, MP में पहचान बदलकर छिपे थे दोनों

पुलिस ने कहा कि पीड़ित सुखदेव सिंह (30) अक्सर रिटायर्ड CISF सब-इंस्पेक्टर पूरन सिंह के घर जाता था. जहां वह IELTS कोचिंग क्लास चलाता था. पीड़ित के पिता हरजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पूरन को शक था कि मेरे बेटे का उसकी बेटी के साथ अफेयर है और वह उसे फोन करके परेशान करता था.

उसने मेरे बेटे को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या करवा दी. हालांकि पूरन सिंह ने दावा किया कि सुखदेव ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी. एक गोली मेरी पत्नी को लगी. उसके बाद उसने खुद को सीने में गोली मार ली.

पुलिस ने रिवॉल्वर की जब्त

आरोपी की पत्नी गुरमीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है. पुलिस ने कहा कि एक गोली पीड़ित के सीने को पार करते हुए दीवार में जा लगी. पीड़ित के पिता की शिकायत पर पूरन सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और रिटायर्ड अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है. 

