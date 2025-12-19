scorecardresearch
 
6 साल बाद चढ़े कानून के हाथ... पालघर मर्डर केस में पति-पत्नी अरेस्ट, MP में पहचान बदलकर छिपे थे दोनों

Palghar Murder Case: 2009 में मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा ईस्ट में एक प्रॉपर्टी एजेंट और आरोपियों के बीच दलाली के पैसों को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने एजेंट की हत्या कर दी थी.

ब्रोकरेज के लिए दिया था हत्याकांड को अंजाम.(Photo: Representational)

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 साल पहले एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के आरोप में मध्य प्रदेश से एक कपल को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को MP के इंदौर जिले से हिरासत में लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, अप्रैल 2009 में मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा ईस्ट में ब्रोकरेज के पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद एक प्रॉपर्टी एजेंट की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद, सोनी कपल समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी तीन फरार थे.

सीनियर इंस्पेक्टर शाहूराज रानावरे ने बताया, मीरा-भायंदर और वसई-विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल-3 ने हाल ही में इस मामले को फिर से खोला और धर्मेंद्र रामाशंकर सोनी (54) और उसकी पत्नी किरण धर्मेंद्र सोनी (50) को MP के इंदौर जिले के महू गांव में ट्रैक किया. 

उन्होंने बताया कि कपल को नालासोपारा लाया गया और एक स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि चौथा आरोपी अभी भी फरार है.

