'मेरा नाम अहमद अली है, गलती हो गई'... पीएम और सीएम को अपशब्द कहने वाला थाने में माफी मांगता दिखा, वीडियो

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है. वीडियो में एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता नजर आ रहा है. वीडियो के वायरल होते ही आलाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला तितावी थाना क्षेत्र के सैदपुर खुर्द गांव का बताया जा रहा है. आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अहमद के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर अहमद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो वह हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता दिखाई दिया.

पीएम और सीएम के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवक ने आकाश चौधरी नाम से फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनाई हुई थी. इस फर्जी आईडी पर उसने हाथ में कलावा बांधकर और सिर पर पुलिस की टोपी लगाकर फोटो अपलोड किए थे. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस तरह की पहचान और पुलिस की टोपी का दुरुपयोग किस उद्देश्य से किया गया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पूरे मामले पर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में किसी तरह का और दुरुपयोग सामने आता है तो अतिरिक्त धाराएं भी लगाई जाएंगी. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी युवक को जेल भेज दिया है और मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है.

