'पापा सौरभ के बर्थडे पर छत पर रखा केक, आसमान की ओर हाथ हिलाने लगी मासूम', नानी ने सुनाया भावुक किस्सा

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है. इस फैसले के बाद मुस्कान के परिवार की जिंदगी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है. परिवार ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन घर पर हुई बातचीत में मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने अपनी बेटी, सौरभ और परिवार की मौजूदा स्थिति को लेकर कई बातें बताईं. इस दौरान मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी भी मौजूद थे. इस पूरे मामले में सबसे भावुक पहलू मुस्कान की बेटी से जुड़ा है. मां जेल में बंद है और बच्ची अब स्कूल जाने लगी है. मां के बारे में पूछने पर वह चुप हो जाती है. हालांकि, वह अपनी मां से मिलना चाहती है. परिवार अब जेल जाकर मुस्कान से मिलने और उसकी बेटी को भी उससे मिलाने की तैयारी कर रहा है.

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कविता रस्तोगी ने आरोप लगाया कि साहिल शुक्ला ने मुस्कान का इस्तेमाल किया और उसे नशे का आदी बनाया. उनका कहना था कि इस मामले में लोग मुस्कान को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि साहिल की भूमिका पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है. हालांकि, कविता ने अपनी बेटी को निर्दोष नहीं बताया. उन्होंने साहिल से दोस्ती को मुस्कान का गलत फैसला माना. मुस्कान के परिवार के लिए यह मामला केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है. बेटी की हरकतों, सौरभ की मौत और उसके बाद सामने आई घटनाओं ने परिवार को भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. कविता के मुताबिक, हत्याकांड के बाद उनके पति प्रमोद रस्तोगी की मानसिक स्थिति प्रभावित हुई.

मृत्युदंड के खिलाफ अपील से इनकार

मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड मिलने के बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के सवाल पर कविता ने इनकार किया. उन्होंने बताया कि पहले उनके बेटे ने उन्हें जेल जाकर मुस्कान से मिलने से मना किया था. इसी वजह से वे अब तक उससे मिलने नहीं गईं. अब परिवार का रुख बदल रहा है. कविता ने बताया कि परिवार जेल जाकर मुस्कान से मिलने की तैयारी कर रहा है. मुस्कान ने भी जेल में अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताई थी. ऐसे में अब मां और बेटी की मुलाकात को लेकर परिवार आगे बढ़ने की तैयारी में है.

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कविता रस्तोगी ने मुस्कान की सास पर आरोप लगाया कि उनके व्यवहार से मुस्कान के भीतर गुस्सा बढ़ा. सौरभ के परिवार के साथ संबंधों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी. उनका दावा था कि परिवार ने सौरभ को दो गद्दे देकर अलग कर दिया था. कविता ने यह भी कहा कि उनकी राय में सौरभ को अपनी पत्नी के प्रति अधिक सख्ती बरतनी चाहिए थी और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था. ये बातें कविता ने अपने नजरिए से कहीं हैं. मामले में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद परिवार के भीतर की स्थिति और उनके आरोप फिर चर्चा में हैं.

कविता ने बातचीत के दौरान मुस्कान के पुराने जीवन का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, मुस्कान पहले पूजा-पाठ करती थी और केदारनाथ जा चुकी है. परिवार के लिए उसकी जिंदगी में आए बदलावों को समझना भी मुश्किल है. कविता के आरोपों में साहिल की भूमिका और मुस्कान के व्यवहार को लेकर नाराजगी साफ नजर आती है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि साहिल से दोस्ती करना मुस्कान का गलत फैसला था. अब मृत्युदंड के फैसले के बाद परिवार के सामने जेल में बेटी से मिलने और उससे जुड़े हालात का सामना करने की चुनौती है.

इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा मुस्कान की बेटी है, जो अब स्कूल जाने लगी है. कविता के मुताबिक, जब बच्ची से उसकी मां के बारे में पूछा जाता है तो वह चुप हो जाती है. वह बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती है. बच्ची ने दादा-दादी के पास जाने से इनकार किया है. उसने कहा कि नाना-नानी उसे बहुत प्यार करते हैं. इसके साथ ही उसने अपनी मां मुस्कान से मिलने की इच्छा भी जताई है. परिवार के मुताबिक, शुरुआत में बच्ची अपनी मां को बहुत याद करती थी.

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एक छोटी बच्ची के लिए मां से दूरी और उसके बारे में सवालों का सामना करना आसान नहीं है. वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और स्कूल जाने लगी है, लेकिन मां से मिलने की उसकी इच्छा अब भी बनी हुई है. परिवार अब उसे मुस्कान से मिलाने की तैयारी कर रहा है. कविता ने सौरभ की मौत के बाद बच्ची के जन्मदिन से जुड़ा एक भावुक प्रसंग भी बताया. उनके मुताबिक, सौरभ की मौत के बाद बच्ची के जन्मदिन पर छत पर केक रखा गया था. उस दौरान बच्ची ने आसमान की ओर देखकर हाथ हिलाया.

जन्मदिन पर छत पर रखा था केक, बच्ची ने आसमान की ओर हिलाया हाथ

यह घटना परिवार की यादों में दर्ज है. बच्ची की जिंदगी में मां से दूरी के साथ सौरभ की मौत से जुड़ी परिस्थितियां भी मौजूद हैं. परिवार अब मुस्कान से मिलने की तैयारी कर रहा है और बच्ची भी अपनी मां से मिलना चाहती है. मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड मिलने के बाद इस मामले में परिवार के सामने आगे की जिंदगी से जुड़े कई सवाल हैं. फिलहाल कविता रस्तोगी के मुताबिक, वे जेल जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं और मुस्कान की इच्छा के अनुसार उसकी बेटी को भी उससे मिलाने की तैयारी कर रही हैं.



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