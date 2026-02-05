scorecardresearch
 
मिर्जापुर जिम केस में बड़ा एक्शन... अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड मौलवी गिरफ्तार

मिर्जापुर पुलिस ने जिम प्रकरण से जुड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क पर एक्शन लेते हुए मौलवी खलीलु रहमान को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, वह महिलाओं और युवतियों को बहला-फुसलाकर मतांतरण के लिए तैयार करने के आरोप में पकड़ा गया है. पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं.

अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)
अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)

यूपी में मिर्जापुर पुलिस ने लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलवी खलीलु रहमान को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि वह जिम जाने वाली हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था. पुलिस का कहना है कि मौलवी जादू-टोना और झाड़-फूंक के बहाने हिंदू महिलाओं, युवतियों और बच्चों को अपने प्रभाव में लेकर मतांतरण के लिए तैयार करता था.

गिरफ्तार मौलवी के तार चर्चित जिम ट्रेनर प्रकरण से भी जुड़े मिले हैं, जिसमें मुस्लिम ट्रेनरों पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के आरोप लगे थे. पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2023 में वाराणसी के लोहता क्षेत्र की एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसकी मुस्लिम युवक से शादी कराई गई थी, जिस पर केस दर्ज किया गया था.

खलीलु रहमान चील्ह स्थित हुसैनी मस्जिद में पढ़ाने का काम करता था और भटवां की पोखरी इलाके में भी उसकी सक्रियता रही है. इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के अनुसार, ठोस सबूतों के आधार पर मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की गई. पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: फंडिंग, नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन... जिम धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड इमरान से पूछताछ जारी, दिल्ली से पहुंचा मिर्जापुर

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मौलवी के तार पहले से चर्चित जिम ट्रेनर प्रकरण से भी जुड़े पाए गए हैं. उस मामले में कुछ जिम ट्रेनर्स पर आरोप लगा था कि वे पहचान छिपाकर या झूठी जानकारी देकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे. 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हर बिंदु पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह के अवैध दबाव, प्रलोभन या धोखे से कराए गए धर्मांतरण के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों और पीड़ितों की पहचान करने में जुटी है.

