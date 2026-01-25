फंडिंग, नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन... जिम धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड इमरान से पूछताछ जारी, दिल्ली से पहुंचा मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सामने आए जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. इस केस के मुख्य आरोपी इमरान खान को पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर मिर्जापुर लेकर पहुंची है. देहात कोतवाली थाने में इमरान से पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गहन पूछताछ में जुटी है. पुलिस इस मामले को संगठित धर्मांतरण नेटवर्क से जोड़कर देख रही है. आरोपी की भूमिका को लेकर कई अहम पहलुओं पर जांच कर रही है.

मिर्जापुर देहात कोतवाली थाने में आरोपी इमरान से पूछताछ के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इमरान से जिम धर्मांतरण मामले में फंडिंग, नेटवर्क और कार्यशैली को लेकर सवाल किए जा रहे हैं. पुलिस का मानना है कि यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य जिलों और संभवतः विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि विवादों में आया KGN जिम इमरान खान ने ही शुरू किया था. बाद में उसने जिम का संचालन अपने परिवार और रिश्तेदारों को सौंप दिया और खुद प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लग गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जिम की आड़ में किस तरह से युवाओं को प्रभावित कर धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.

इस केस में विदेशी एंगल भी पुलिस की जांच के दायरे में है. इमरान खान दुबई और मलेशिया की यात्रा कर चुका है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या विदेशों से किसी प्रकार की फंडिंग या निर्देश इस नेटवर्क को मिल रहे थे. इसी दिशा में इमरान के बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने इस मामले में इमरान खान को फरार घोषित करते हुए उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. साथ ही आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. इसी क्रम में जब इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर मिर्जापुर लाया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह का कहना है कि इस धर्मांतरण मामले में अब तक सातवीं गिरफ्तारी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि आरोपी इमरान से पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं. फिलहाल मिर्जापुर पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है.

