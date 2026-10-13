scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, 11 यूनिट ब्लड भी नहीं बचा सका जान, नवजात सुरक्षित

मेरठ के अजंता अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती राधा की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान नस कटने से लगातार रक्तस्राव हुआ. महिला को बचाने के लिए 11 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की गई, लेकिन जान नहीं बच सकी. नवजात बच्ची स्वस्थ बताई जा रही है. पति ने दो डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी है.

Advertisement
X
मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत. (Photo: Screengrab)
मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत. (Photo: Screengrab)

मेरठ में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. गढ़ रोड स्थित अजंता अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. परिवार का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान नस कटने से महिला का रक्तस्राव नहीं रुका. उसे बचाने के लिए 11 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. महिला ने ऑपरेशन के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया, जो स्वस्थ बताई जा रही है. मामला मेडिकल थाना क्षेत्र का है. मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुर गांव निवासी बृजनंदन गांव में मेडिकल स्टोर चलाते हैं. उनकी शादी करीब पांच साल पहले रोहटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली राधा से हुई थी. बताया गया है कि दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं.

12 अक्टूबर को अस्पताल में कराया था भर्ती

परिजनों के मुताबिक, गर्भवती राधा को 12 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे गढ़ रोड स्थित अजंता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जांच के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन से प्रसव कराने की सलाह दी. परिवार की सहमति के बाद उपचार शुरू किया गया. पति की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, 13 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे अस्पताल की ओर से ब्लड और प्लाज्मा की व्यवस्था करने को कहा गया. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार राधा की हालत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला. परिवार का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान नस कटने से लगातार रक्तस्राव होता रहा. हालत बिगड़ने पर 11 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की गई, लेकिन महिला की स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Saahil and Muskan, accused in Saurabh murder case (Photo- ITG)
नीले ड्रम कांड में कल सजा, मुस्कान को किसकी याद सता रही है?
नशीली कॉफी के बाद पति पर चाकू से हमला, पत्नी हिरासत में
बंदरों से राहत की मांग, मुखौटे पहनकर सड़क पर उतरे लोग
बंदर बनकर प्रदर्शन करने लगे लोग. (Photo: Screengrab)
मेरठ में इंसान बंदर क्यों बन गए? जानिये इस विरोध-प्रदर्शन की कहानी
Wife Shabnam unleashes her wrath on Meerut's Nadeem (Photo- ITG)
पति को बेहोश किया, कपड़े उतारे, फिर चाकू से... पत्नी की सनक!
Advertisement

परिजनों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर करीब दो बजे वे राधा को देखने पहुंचे तो अस्पताल का स्टाफ उसे सीपीआर दे रहा था. कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की जानकारी दी. इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर मेडिकल, नौचंदी और लिसाड़ी गेट थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शव ले जाने से इनकार करते रहे. पुलिस अधिकारियों के समझाने और आश्वासन के बाद वे शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर राजी हो गए.

मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने किया हंगामा

महिला के पति ने दो डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ तहरीर दी है. सिविल लाइन की सीओ दीक्षा भौरिया ने बताया कि 13 अक्टूबर 2026 को मेडिकल थाना क्षेत्र स्थित अजंता अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी. परिजनों ने विरोध जताते हुए तहरीर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या अब जंतर-मंतर पर होगा अगला सियासी रण? देखें खबरदार |
    यूपी के मदरसों में मनाई जाएगी पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती, छात्र लगाएंगे विज्ञान प्रदर्शनी |
    यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन |
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह... विवाद पर हाईकोर्ट में हियरिंग, अब 20 नवंबर को सुनवाई |
    'दिवाली सिर पर है, पर गल्ले में एक चवन्नी नहीं...', प्रदर्शनों से तंग कनॉट प्लेस के दुकानदारों का दर्द |
    हवा में पलटकर वैन पर गिरी SUV, बाल-बाल बचे इमरान हाशमी? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता |
    मध्य प्रदेश में नए वोटर बनने की होड़! 1 अक्टूबर से अब तक मिले 4 लाख से ज्यादा आवेदन, 18-19 साल के युवाओं की संख्या 1.92 लाख |
    जयपुर में पत्थर की खदान ढही, 3 मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं, कौन सही कौन गलत? देखें विशेष |
    Travel Special Tiffin Recipes: हर बार पराठा-पूड़ी और आलू की सब्जी ना बनाएं, सफर के लिए पैक करें ये 7 खास चीजें, घंटों नहीं होंगी खराब
    Advertisement