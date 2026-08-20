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बाइक का टायर पंचर करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, आजतक की खबर का असर

मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में बाइक सवार तीन लोगों को रोककर पुलिसकर्मी द्वारा टायर पंचर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कराई. जांच में मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव का कृत्य सामने आया. इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. सीओ सदर ने कार्रवाई की पुष्टि की है.

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मुख्य आरक्षी सुनील यादव निलंबित. (Photo: Screengrab)
मुख्य आरक्षी सुनील यादव निलंबित. (Photo: Screengrab)

मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में बाइक सवार को रोककर उसका टायर पंचर करने के मामले में पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच कराई. जांच के बाद वृंदावन कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है. बताया जाता है कि वृंदावन कोतवाली इलाके में बाइक पर तीन लोग सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने बाइक का टायर पंचर कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया और इसकी खबर आज तक पर दिखाई गई. खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई. जांच में पुलिसकर्मी की पहचान वृंदावन कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव के रूप में हुई. जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई की. उन्हें निलंबित कर दिया गया है. पुलिस विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई की जानकारी सीओ सदर वरुण मिश्रा ने दी है.

टायर पंचर करना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी

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सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में एक बाइक सवार को रोककर उसका टायर पंचर किए जाने की बात सामने आई थी. वीडियो के सामने आने के बाद इस संबंध में जांच कराई गई. सीओ के मुताबिक जांच में पाया गया कि यह कृत्य वृंदावन कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव द्वारा किया गया था. जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई. इसके बाद मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया.

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इस मामले में कार्रवाई वायरल वीडियो और उसके आधार पर हुई जांच के बाद की गई है. पुलिस अधिकारियों ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुख्य आरक्षी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था. वीडियो में बाइक सवार लोगों को पुलिसकर्मी द्वारा रोके जाने और बाइक का टायर पंचर किए जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.

पुलिस के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई. रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव को निलंबित किया गया है. सीओ सदर वरुण मिश्रा ने कार्रवाई की पुष्टि की है. इस पूरे मामले में आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई की गई. वायरल वीडियो के आधार पर जांच हुई और जांच में संबंधित पुलिसकर्मी की पहचान सामने आई. इसके बाद निलंबन का फैसला लिया गया.

वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में सामने आए इस मामले में फिलहाल मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है. सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि जांच उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई. मामले में सामने आया वायरल वीडियो इस कार्रवाई की मुख्य वजह बना.

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पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों तक मामला पहुंचा. इसके बाद जांच कराई गई और जांच में मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव का कृत्य सामने आया. फिलहाल पुलिसकर्मी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है. मामले को लेकर सीओ सदर वरुण मिश्रा ने पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी है.

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