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‘पापा-पापा’ की चीख और ताबड़तोड़ फायरिंग, लखनऊ ट्रिपल मर्डर का खौफनाक वीडियो आया सामने

लखनऊ के सआदतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर का खौफनाक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में आरोपी ऋषभ शुक्ला ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है. चबूतरे के विवाद में 62 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और सुयश तिवारी की हत्या कर दी गई थी. आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया था.

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ट्रिपल मर्डर का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
ट्रिपल मर्डर का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की वारदात का खौफनाक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में आरोपी ऋषभ शुक्ला सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है. फायरिंग के दौरान लोगों की चीख-पुकार भी सुनाई देती है. मामूली विवाद में तीन लोगों की हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. अब सामने आए वीडियो में गोलीबारी का भयावह मंजर दिखाई दे रहा है.

दूसरे वीडियो में आरोपी को पुलिसकर्मी पकड़ते हुए नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह सआदतगंज थाने का वीडियो है, जिसमें सब इंस्पेक्टर आरोपी ऋषभ शुक्ला को काबू में किए हुए दिखाई देता है. एक तरफ गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, तो दूसरी तरफ आरोपी को पुलिस के कब्जे में लेने का दृश्य भी वायरल हो रहा है.

जमीन पर गिराया, फिर उठकर चलाने लगा गोलियां

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वायरल वीडियो में गोली चलाने वाले युवक को एक व्यक्ति जमीन पर गिराकर काबू करने की कोशिश करता दिखाई देता है. इसी दौरान आरोपी उठता है और गोली चला देता है. उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा व्यक्ति गिर जाता है. इसके बाद आरोपी दूसरे व्यक्ति पर भी फायरिंग करता दिखाई देता है. वीडियो में लगातार दो-तीन गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है. फायरिंग के दौरान वीडियो में 'पापा-पापा' की आवाज भी सुनाई देती है. इसके बाद आरोपी खुद को बचाव की स्थिति में बताते हुए कहता है कि लोगों ने उसे मुक्के मारे थे और उसने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाईं. हालांकि, यह आरोपी का वीडियो में सुनाई देने वाला दावा है. इस दावे से घटना की परिस्थितियां अपने आप साबित नहीं होतीं.

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चबूतरे के विवाद में पिता, बेटे और भाई की हत्या

यह घटना बीते सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला, नौबस्ता इलाके में हुई थी. यहां चबूतरे को लेकर हुए विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 62 वर्षीय सचिवालय से रिटायर्ड कर्मचारी शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और सुयश तिवारी शामिल थे.

बताया गया है कि शिवाजी तिवारी और उनके पड़ोसी ऋषभ शुक्ला के बीच घर के बाहर बरगद के पेड़ के पास चबूतरा बनवाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी बीच सोमवार को सुयश ने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी कार खड़ी कर दी. इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गई.

वारदात के बाद आरोपी ऋषभ शुक्ला को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में ऋषभ शुक्ला के साथ-साथ उसके पिता, भाई और बहन को भी नामजद किया गया है.

आरोपी की गिरफ्तारी का वीडियो भी आया सामने

सआदतगंज ट्रिपल मर्डर के वायरल वीडियो में आरोपी को खुलेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है. दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी उसे पकड़ते हुए दिखाई देता है. चबूतरा बनवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद तीन लोगों की मौत तक पहुंच गया. अब वायरल हुए वीडियो ने इस घटना के दौरान हुई गोलीबारी का भयावह दृश्य सामने ला दिया है.
 

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