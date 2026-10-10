scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी के खिलाफ BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन, लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय घेरा

वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में सियासी घमासान जारी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करतीं बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य. (Photo: Screengrabs)
राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करतीं बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य. (Photo: Screengrabs)

वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है. राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. लखनऊ महानगर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया.

दिल्ली से लखनऊ तक वोट चोरी के आरोपों पर सियासी हलचल
वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है. वहीं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं.

चर्चा में भाजपा महिला का मोर्चा का विरोध प्रदर्शन
इसी सियासी माहौल में लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय का घेराव चर्चा में है. भाजपा लखनऊ महानगर महिला मोर्चा की ओर से किए गए इस प्रदर्शन को कांग्रेस के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow dog and Chhattisgarh Bemetra monkeys
एक कुत्ते और 22 बंदरों को गोली मारने वाले 'जानवर' कौन? देखें वारदात
Swatantra Bhardwaj
पकड़ा गया स्वतंत्र भारद्वाज, सीजेपी प्रोटेस्ट में मारपीट का है आरोप
Manish Brahmbhatt said he floated CJP-D after Abhijeet Dipke allegedly sidelined grassroots volunteers.
कॉकरोच पार्टी में पहली फूट! बागी ने बनाई पार्टी, नाम रखा CJP-D
Gomti River in spate in Lucknow
लखनऊ में उफान पर गोमती, मचा हाहाकार! कई इलाके डूबे
योगी कैबिनेट में निर्णय, पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में वोट चोरी के आरोपों को लेकर अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों की गतिविधियों के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है.

Advertisement

फिलहाल, लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर उपलब्ध जानकारी में किसी नेता के बयान, प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं की संख्या या पुलिस की कार्रवाई का विवरण सामने नहीं आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, फ्लाइट से ही अभिजीत दिपके डिटेन, VIDEO |
    दिपके हिरासत में, CJP का दो टूक संदेश- नेताओं के साथ या बिना, देश भर में जारी रहेगा आंदोलन |
    राहुल गांधी के खिलाफ BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन, लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय घेरा |
    अभिजीत दिपके, रांका और सौरव हिरासत में... फ्लाइट के अंदर ही एक्शन, फिर बस में बैठाकर ले गई पुलिस |
    तेल कंपनियों को डॉलर बेचेगा RBI, 12 अक्‍टूबर को खुल रहा स्‍पेशल विंडो |
    Elon Musk की कंपनी का बड़ा ऐलान, UP के इस शहर में खुलेगा पहला टेस्ला स्टोर |
    Delhi CJP Protest: 'सिस्टम को तोड़ा-मरोड़ा गया', CJP के प्रदर्शन पर बोले विशाल ददलानी |
    कई भारतीय IT कंपनियां ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से सस्पेंड, क्या है ट्रंप की रणनीति? देखें कूटनीति |
    लखपति दीदी योजना से यूपी की 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को कैसे मिला फायदा |
    बाल काटकर महीने के करीब 1 लाख रुपये कमाता है ये युवक, सरकारी नौकरी भी नहीं है पसंद
    Advertisement