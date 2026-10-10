राहुल गांधी के खिलाफ BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन, लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय घेरा

वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है. राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. लखनऊ महानगर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया.

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दिल्ली से लखनऊ तक वोट चोरी के आरोपों पर सियासी हलचल

वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है. वहीं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं.

चर्चा में भाजपा महिला का मोर्चा का विरोध प्रदर्शन

इसी सियासी माहौल में लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय का घेराव चर्चा में है. भाजपा लखनऊ महानगर महिला मोर्चा की ओर से किए गए इस प्रदर्शन को कांग्रेस के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है.

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. ऐसे में वोट चोरी के आरोपों को लेकर अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों की गतिविधियों के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है.

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फिलहाल, लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर उपलब्ध जानकारी में किसी नेता के बयान, प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं की संख्या या पुलिस की कार्रवाई का विवरण सामने नहीं आया है.

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