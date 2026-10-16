scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी 15 साल की लड़की, 3 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

कौशांबी के सिकंदरपुर बजहा गांव में प्रेमी से शादी की जिद में 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. अलग-अलग जाति होने के कारण शादी नहीं हो पाने से नाराज किशोरी को पुलिस ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा. संदीपन घाट थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह के मुताबिक, किशोरी से पूछताछ की जा रही है.

Advertisement
X
गांव में मचा हड़कंप.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
गांव में मचा हड़कंप.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में प्रेमी से शादी करने की जिद में 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसे ऊंचाई पर चढ़ा देखकर गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाने में जुट गई. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस किशोरी को नीचे उतारने में कामयाब रही.

दरअसल, पूरा मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बजहा गांव का है. जानकारी के मुताबिक, किशोरी पिछले कई सालों से एक युवक से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है. हालांकि, दोनों की अलग-अलग जाति होने के कारण शादी नहीं हो पा रही थी. इसी बात से नाराज होकर उसने मोबाइल टावर पर चढ़ने का कदम उठा लिया.

यह भी पढ़ें: हरियाणा से कौशांबी पहुंचीं रसगुल्ले की 682 पेटियां, खाद्य विभाग ने सील किया पूरा ट्रक

सम्बंधित ख़बरें

up navratri temples Devotees Crowd
UP के मंदिरों में आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लाइने
बेसन-किशमिश तक के सैंपल लिए.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
नवरात्र से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने रसगुल्ले की 682 पेटियां पकड़ीं
CMO के निर्देश पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत, SDM-CO की मौजूदगी में अस्पताल सील
प्रेमी गिरफ्तार.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
5 साल का प्यार, फिर दूसरी लड़की से सगाई... प्रेमी से आहत युवती ने दी जान
SP leaders face action for burning Chief Election Commissioner's effigy in Kaushambi.
कौशाम्बी में पर सपा नेताओं ने फूंका CEC का पुतला, दर्ज हुई FIR

स्थानीय लोगों ने किशोरी को टावर पर चढ़ते देखकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई. देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गई. ग्रामीणों ने किशोरी के परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

माइक से समझाने पर भी नहीं मानी किशोरी

Advertisement

मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने माइक के जरिए किशोरी को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया. लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और टावर से उतरने को तैयार नहीं हुई. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लगातार उससे बातचीत कर उसे सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश जारी रखी.

इसके बाद पुलिस ने किशोरी के परिजनों से बातचीत की और उनकी मदद से उसे समझाने का प्रयास किया. करीब तीन घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद किशोरी को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई.

थाना प्रभारी बोले- किशोरी से पूछताछ जारी

संदीपन घाट के थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह के मुताबिक, किशोरी को मोबाइल टावर से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में उसने एक युवक से प्रेम करने और उससे शादी करने की इच्छा जताई है.

पुलिस के अनुसार, किशोरी की उम्र करीब 15 वर्ष है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. टावर पर चढ़ने की घटना के दौरान किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने उसे समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने पर ध्यान केंद्रित किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शिवा शर्मा केस में श्रद्धा दुबे समेत फरार आरोपियों पर NBW जारी, पुलिस ने तेज की छापेमारी |
    प्रशांत भूषण के 'रिजीम चेंज' वाले बयान पर रार, BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना |
    दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, BS-IV कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद |
    MP: बैतूल के भीमपुर में 32 बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, दूध-केला खाने के बाद शुरू हुईं उल्टियां |
    ₹5 लाख का इनामी अरमान अब सरकारी वकील के साथ लड़ेगा केस, उमेश पाल हत्याकांड में नया अपडेट |
    पर्ची काटने वाला 8वीं पास बना डॉक्टर! राजस्थान में फर्जी डिग्री वाले कर रहे इलाज |
    रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली का गुस्सा और डबल सुपर ओवर... जब बेंगलुरु में खेला गया था बवाली मैच |
    धनश्री से तलाक के बाद 'शराबी' बन गए थे चहल! 26 दिन रिहैब में काटे, आए पैनिक अटैक |
    फैक्ट चेक: दिल्ली में हुए सीजेपी के तिरंगा मार्च का नहीं है ये वीडियो |
    एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक इल, मगरमच्छ... इस खतरनाक नदी में नहीं है जान की गारंटी
    Advertisement