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गोंडा: 15 अगस्त पर बुर्के में हिंदू छात्राओं से कराया डांस! विवाद हुआ तो स्कूल प्रबंधक बोले- करोड़ों बार माफी मांगने के लिए तैयार

यूपी के गोंडा जिले के एक निजी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्राएं बुर्का पहनकर डांस करती दिख रही हैं. विवाद बढ़ता देख स्कूल प्रबंधक रामकृष्ण मौर्या ने वीडियो संदेश जारी कर करोड़ों बार माफी मांगते हुए सफाई पेश की है.

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गोंडा के स्कूल में 'बुर्का डांस' पर बवाल (Photo- Screengrab)
गोंडा के स्कूल में 'बुर्का डांस' पर बवाल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नॉलेज बीम अकादमी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान छात्राओं ने बुर्का पहनकर अलग-अलग गानों पर डांस किया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. विवाद खड़ा होने के बाद स्कूल के प्रबंधक रामकृष्ण मौर्या ने वीडियो जारी कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि डांस करने वाली सभी छात्राएं हिंदू थीं और उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना था, किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था.

नॉलेज बीम अकादमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पूरा मामला खोंडारे थाना क्षेत्र स्थित औसानी बुजुर्ग का है जहां स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था. इसी क्रम में नॉलेज बीम अकादमी में भी स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया. यह वीडियो शाम को तेजी से वायरल होने लगा और चर्चा का विषय बन गया.

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विवाद बढ़ता देख स्कूल प्रबंधक ने मांगी माफी

वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद नॉलेज बीम अकादमी के प्रबंधक रामकृष्ण मौर्या ने अपना एक वीडियो संदेश जारी कर मामले पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनका और छात्राओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं था. उन्होंने वादा किया कि भविष्य में ऐसी गलती कभी दोहराई नहीं जाएगी.

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ये भी पढ़ें- काले कपड़ों की जगह पहना बुर्का! गोंडा में छात्राओं के परफॉर्मेंस से छिड़ा विवाद; DIOS बोले- 'स्कूल में भूतों का प्ले था'

डांस करने वाली सभी छात्राएं हिंदू थीं: रामकृष्ण मौर्या

प्रबंधक रामकृष्ण मौर्या ने अपने वीडियो बयान में कहा कि कार्यक्रम में नकाब पहनकर डांस करने वाली सभी लड़कियां हिंदू थीं और उनमें कोई भी मुस्लिम बच्ची शामिल नहीं थी. अगर इस प्रोग्राम से किसी मुस्लिम भाई या अन्य समुदाय को दुख पहुंचा है, तो वह इसके लिए बार-बार और करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं.

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